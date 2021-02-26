Приговор Стерненко: глава СБУ считает, что проблема в судебной системе

“Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе”,- сказал глава Баканов в четверг вечером в эфире программы “Право на владу” на телеканале 1+1.

Он считает, что “дело Стерненко следует рассматривать в двух аспектах: публичном и исключительно юридическом.

“Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит”, – отметил Баканов.

Он отметил, что проблематика дела Стерненко, которая обсуждается сейчас в обществе, лежит не в плоскости правоохранительной системе, а именно в проблемах судов.

“Давайте не забывать: приговор нашего суда, какой бы он ни был, может быть отменён в Европейском суде по правам человека”, – добавил Баканов.

Напомним, что Стерненко, который по приговору суда получил 7 лет и 3 месяца лишения свободы, будут содержать в отдельной камере следственного изолятора в Одессе.

Ранее его адвокаты просили перевести осужденного в СИЗО Киева, поскольку в Одессе якобы он в опасности.

За что судили Стерненко, ранее рассказал прокурор Одесской области.