Приговор Стерненко: глава СБУ считает, что проблема в судебной системе

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что негативные публичные последствия вынесения приговора экс-главе одесской ячейки “Правого сектора” Сергею Стерненко обусловлены проблемами судебной системы Украины.
“Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе”,- сказал глава Баканов в четверг вечером в эфире программы “Право на владу” на телеканале 1+1.
Он считает, что “дело Стерненко следует рассматривать в двух аспектах: публичном и исключительно юридическом.
“Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит”, – отметил Баканов.
Он отметил, что проблематика дела Стерненко, которая обсуждается сейчас в обществе, лежит не в плоскости правоохранительной системе, а именно в проблемах судов.
“Давайте не забывать: приговор нашего суда, какой бы он ни был, может быть отменён в Европейском суде по правам человека”, – добавил Баканов.
Напомним, что Стерненко, который по приговору суда получил 7 лет и 3 месяца лишения свободы, будут содержать в отдельной камере следственного изолятора в Одессе.
Ранее его адвокаты просили перевести осужденного в СИЗО Киева, поскольку в Одессе якобы он в опасности.
За что судили Стерненко, ранее рассказал прокурор Одесской области.