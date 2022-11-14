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Президент Владимир Зеленский приехал в Херсон

Президент Владимир Зеленский приехал в Херсон

Сегодня, 14 ноября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный 11 ноября Херсон.

Об этом сообщил сам глава государства в своем телеграм-канале и опубликовал фотографиями из города.

«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к военнослужащим на главной площади города.

Он добавил, что «действительно счастлив» и что по реакции пришедших на площадь людей видно, что она «не постановочная». Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для Киева.

Отвечая на вопрос журналистов, куда украинские силы планируют наступать дальше, президент Украины отметил: «Не на Москву… Нас не интересуют территории другой страны».

На одном из видео, распространяемых в украинских телеграм-каналах, Зеленский отвечает, почему ему было важно приехать в Херсон.

«Мне кажется, надо быть здесь, поддерживать херсонцев, поддерживать людей. Чтобы они чувствовали, что мы не только об этом говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, поднимаем наш флаг. А еще по-человечески очень хочется получить эмоции, энергии от людей. Это тоже мотивирует», – объяснил президент.

Владимир Зеленский наградил бойцов Сил обороны за участие в операции по освобождению Херсона и  принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

Напомним, что 11 ноября 2022 года Силы обороны Украины освободили Херсон от российских оккупантов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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