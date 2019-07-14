Президент проинспектировал море на одесском пляже (видео)

Владимир Зеленский во время визита в Одессу 13 июля рано утром искупался в море на Ланжероне.

Видео опубликовал Офис президента на своей странице в ФБ с комментарием “Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море”.

Напомним, что по данным синоптиков вода у берегов Одессы была довольно прохладной – всего 16-17 градусов.

Во время мероприятий в Одессе Владимир Зеленский потребовал увольнения и.о. главы ГФС, сообщил о планах провести конкурс на должность председателя Одесской ОГА и обсудил проблемы портовой отрасли.

Фото: Одесса-онлайн