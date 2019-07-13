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Новости Одессы и Одесской области

Что знают у президента о проблемах Одесского порта и как собираются их решать

Что знают у президента о проблемах Одесского порта и как собираются их решать

Основное внимание во время сегодняшнего визита президента Владимира Зеленского в область было уделено проблемам развития Одесского порта и портовой отрасли Украины в целом.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президенту показали зерновой и контейнерный терминалы порта и представили проекты их развития. Инвесторы рассказали о проблемах, которые тормозят эти перспективные проекты, и добавили, что очень рассчитывают на новую власть в защите их интересов.

Затем под председательством Владимира Зеленского состоялось совещание, посвященное развитию морских портов страны.

Замруководителя Офиса президента Алексей Гончарук добавил, что, по имеющимся у них даннх, негативные тенденции в работе порта сохраняются в течение последних трех лет. Так, чистая прибыль порта упала в 16 раз, порт потерял 15% грузопотока. Поступают сигналы, что деятельность госпредприятия в морском порту не всегда осуществляется в интересах государства. В частности, он напомнил, что государственные буксиры сдаются в аренду «за полцены частным компаниям», а единственный въезд в государственный порт тоже контролирует частная структура.

Также аналитики подсчитали, что уровень потерь от контрабанды составляет примерно 1 миллион долларов в день.

Президент заговорил о необходимости уволить причастных к контрабанде таможенников и найти им на смену «честных людей».

Что касается частной компании, монопольно контролирующей въезд в порт, Владимир Зеленский призвал мэра Одессы Геннадия Труханова срочно решить вопрос с земельным участком, где можно обустроить площадку бесплатного въезда на территорию морского порта и оформления грузов.

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