Готовы ли одесситы платить штраф за отсутствие маски?

Сегодня, 6 ноября, Верховная Рада приняла новый закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере от 170 до 255 грн.

«Одесская жизнь» попыталась выяснить, насколько готовы к таким мерам одесситы.

Сергей, 37 лет:

Мы с супругой обычно носим маски в каком-то тесном или общественном

помещении (транспорт, супермаркет, аптека). К штрафам за отсутствие или неправильное ношение масок относимся нейтрально.

Но если подумать – это система порядка. В нашей стране должен быть порядок, и если будут контролировать его соблюдение, то почему бы и нет?

Юлия, 30 лет:

К ношению

масок я отношусь нормально. Но я считаю, что мы на все сто процентов не защищены от ковида, даже если носим маску. Кто болеет, то конечно, лучше надеть маску, чтобы перестраховаться.

Ольга, 87 лет:

К маскам отношусь отрицательно. Я считаю, лучше дышать свежим воздухом. Я, например, задыхаюсь в маске. И чем мне дышать – своим же нездоровым

воздухом? В общественных местах или в транспорте я вынуждена носить маску. Потому что там это заставляют делать.

Юлия, 35 лет:

К ношению

масок в общественных местах отношусь только положительно. Надеваю маску по собственному желанию, а не потому что нужно. В том, что людей собираются штрафовать за отсутствие масок и их неправильное ношение, я правительство полностью поддерживаю. У нас в стране критическая ситуация, и это просто необходимая мера. Но наши люди не будут соблюдать это правило.

Валерий, 20 лет:

Ношу маску в общественных местах. В маршрутках – нет, так как в забитом

транспорте – это каторга. Она всегда с собой, поэтому на штрафы, надеюсь, не попаду. Идея Кабмина крутая, но реализации нет. Сейчас

лишь в считанных магазинах, общественных местах действительно требуют ношение масок.

Дарья, 19 лет:

После того как спал весенний ажиотаж, когда на улицах редко можно было увидеть человека без маски, многие вдруг стали говорить, что маски не помогают.

Я, напротив, считаю, что в условиях пандемии нельзя халатно относиться к средствам защиты, надевая их «для галочки» на подбородок. Штрафы за неношение масок – это правильно. На дворе карантин, и нужно приложить хоть какие-то усилия. Может быть, хотя бы под угрозой штрафа люди, наконец, переместят маски из кармана на лицо.

Алина, 24 года:

На самом деле я считаю, что маска – это больше психологический аспект, нежели

какая-то польза. Я ношу ее, ведь таковы правила. Но считаю, что постоянное ношение маски значительно опаснее, чем ее отсутствие. Однако весь мир носит маски и платит штрафы за нарушение правил. Для нашего города, я считаю, это также необходимая мера.

А как «у них»?

Между тем, в Германии штраф за отсутствие маски в общественных местах составляет от 50 до 500 евро, а в Италии его увеличили до 1000 евро. В Латвии штраф за неиспользование масок в транспорте и общественных местах – до 50 евро. В Британии за отсутствие маски можно заплатить около 220 евро, а в Нью-Йорке – тысячу долларов. В Канаде полицейские выписывают штрафы не менее чем на 200 евро.

Причем во всех этих странах носить маску требуют всегда, даже на открытом воздухе, если рядом находятся люди, которые не являются членами одной семьи. Для проверки соблюдения правил на улицах работают полицейские патрули и специальные комиссии.

Эффективность доказана

Группа ученых из Института медицины при Токийском университете объяснила необходимость носить маски природой частиц, которые переносят вирусы.

Так, обычная матерчатая маска на том, кто хочет защититься от коронавируса, снижает риск заражения при близком разговоре с инфицированным от 17% до 40%. Хирургическая трехслойная маска на «заразном» блокирует 50-70% передачи вируса. Подогнанный респиратор класса FFP3 (№95) на обоих беседующих блокирует до 90% патогена.

При этом если маски надеты на обоих собеседниках, – эффективность растет.

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Опрашивали Анастасия Епурь и Иван Мягченков

Фото Ивана Мягченкова