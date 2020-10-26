Предварительные результаты опроса от Зеленского – почти 90% украинцев не против, чтобы депутатов стало меньше

Стали известны предварительные результаты всеукраинского опроса от президента Владимира Зеленского. Их обнародовала пресс-служба партии “Слуга народа”.
По данным президентской партии, в настоящее время обработано 74% анкет. Сейчас результаты опроса выглядят следующим образом:
- идею пожизненного заключения за коррупцию поддержали – 82,97%, против – 13,8%;
- за свободную экономическую зону на Донбассе высказались – 46,70%, против – 46,4%;
- уменьшение количества депутатов поддержали 89,60%, против – 7,1%;
- легализовать медицинский каннабис согласны 64,88%, против – 29,5%;
- право Украины на использование гарантий, обозначенных Будапештским меморандумом поддержали 74,12%, против – 17,2%.
По информации наблюдателей сети «ОПОРА», всеукраинский опрос Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.
Инфографика с Facebook партии “Слуга народа”
Фото иллюстрационное