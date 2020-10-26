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Предварительные результаты опроса от Зеленского – почти 90% украинцев не против, чтобы депутатов стало меньше

Предварительные результаты опроса от Зеленского – почти 90% украинцев не против, чтобы депутатов стало меньше

Стали известны предварительные результаты всеукраинского опроса от президента Владимира Зеленского. Их обнародовала пресс-служба партии “Слуга народа”.

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По данным президентской партии, в настоящее время обработано 74% анкет. Сейчас результаты опроса выглядят следующим образом:

  • идею пожизненного заключения за коррупцию поддержали – 82,97%, против – 13,8%;
  • за свободную экономическую зону на Донбассе высказались – 46,70%, против – 46,4%;
  • уменьшение количества депутатов поддержали 89,60%, против – 7,1%;
  • легализовать медицинский каннабис согласны 64,88%, против – 29,5%;
  • право Украины на использование гарантий, обозначенных Будапештским меморандумом поддержали 74,12%, против – 17,2%.

По информации наблюдателей сети «ОПОРА», всеукраинский опрос Зеленского проводили вблизи 55% избирательных участков.

Инфографика с Facebook партии “Слуга народа”

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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