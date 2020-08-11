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«Зеленая волна»-2020 объявила самые-самые одесские книги года

«Зеленая волна»-2020 объявила самые-самые одесские книги года

Книги выбирали по итогам конкурса «Одесса на книжных страницах» в рамках Международного фестиваля «Зеленая волна».

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Топ-книгой этого года стало издание «Зеленый фургон и весь Александр Козачинский»: в 2-х кн. / ред.-сост.: М. Б. Пойзнер, А. Л. Грабовский, О. М. Барковская. Одесса: ТЭС, 2020.

В номинации Духовное наследие названы книги:

  • И. Козлов-Петровский, В. Шерстобитов, И. Арутюнова. Пантеон Одессы. Второе Христианское кладбище: люди и судьбы. Одесса: КП ОГТ, 2020.
  • Василь Галяс. Щоденник. 1933-1946 / упоряд.: О. Галяс, Р. Краєва (Галяс). Одеса: Видавець Бондаренко М. О., 2019.

Победители номинации Одессика:

  • Одесская антология: в 2-х кн. / сост.: Алена Яворская, Анна Мисюк. Харьков: Фолио, 2020.
  • Борис Амчиславский, Эдуард Амчиславский. Чёрное море Леонида Утесова: морская тематика в жизни и творчестве Леонида и Эдит Утёсовых. Нью-Йорк, 2019.
  • Євген Волокін, Олександр Паларієв. Історія Одеси в пам’ятниках і скульптурах: альбом. Одеса: Чорномор’я, 2020.
Одесская антология
Алена Яворская
Алена Яворская
Черное море Леонида Утесова
Історія Одеси в пам'ятниках і скульптурах

В номинации Справочные издания:

  • Александр Юльевич Розенбойм (Ростислав Александров) (1939-2015): воспоминания друзей; библиография / сост. А. П. Дели. (Серия «Краеведы Одессы»; вып. 3) Одесса: Optimum, 2019.
  • Компас культуры Одессы: хронол. роспись содержания газеты «Всемирные одесские новости», № 1 – 100 /сост. Т. В. Щурова. Херсон: Изд. дом «Гельветика», 2019.
  • Енциклопедичний словник «Випускники Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Одеський національний університет. Одеса, 2019

Номинация Одесситы за рубежом:

  • Руфь Зернова. Сказка для взрослых. Москва: Русский импульс, 2020.
  • Эвелина Шац. Одесский меридиан, или Голубое вино Велимира. Милан, 2019.
  • Вера Зубарева. Одесский трамвайчик: стихи, поэмы и записи из блога. Charles Schlacks, Jr. Publisher Idyllwild, CA, 2018.

Номинация Нучно-популярные издания:

  • Эдуард Амчиславский, Александр Галяс. Леонид Утёсов: вне сплетен и легенд. Одесса: Бондаренко М. А., 2020.
  • Евгений Деменок. Свежий ветер с моря: записки одесского путешественника. Харьков: Фолио, 2020.

Леонид Утесов вне сплетен и легенд

Номинация Возвращенные имена:

  • Аркадий Рыбак. Аккерманский мальчик. Бывшие. Одесса, 2020.
  • Человек на все времена: воспоминания об Игоре Гринштейне / сост. Людмила Ланец. Одесса: Астропринт, 2018.

Аккерманский мальчик. Бывшие.

Номинация Альбомы об Одессе:

  • Старая Одесса в живописи и графике из коллекции А. А. Дроздовского: [книга-альбом] / авт.-сост. А. Дроздовский; текст Е. Красновой. – Одесса: ТЭС, 2019.
  • Фотоальбом «225 фактов про Одессу» (на рус. и анг. яз.) Одесский Городской Совет. Департамент культуры и туризма. Одесса, 2019

Старая Одесса в живописи и графике

Номинация История одесского региона:

  • Мехмет Тютюнджи, Андрій Красножон. Місто Ізмаїл та його фортифікація (за джерелами XVI-XIX ст.). Одеса: Чорномор’я, 2019.

Номинация Издательская серия:

  • Дерибасовская – Ришельевская: альманах. №1(80), 2020. Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2020.

Номинация Научные издания:

  • Елена Погорельская, Стив Левин. Исаак Бабель. Жизнеописание. Спб: Вита Нова, 2020.

Номинация Периодические издания:

  • Одеський художній вісник: наук. зб. / засновник і відповідальний редактор С. О. Седих. – 2019, № 1. Одеса: «Екологія», 2019.

Номинация Юмор:

  • Григорий Яблонский. Музей совка: Юмор. Сатира. Жизнь. Одесса: Астропринт, 2020.

Номинация Публицистика:

  • Белла Верникова. Пришедший из забытья: Русско-еврейская литературная Одесса: эссе, статьи, интервью. Одесса: Optimum, 2020
  • Валентин Симоненко. Одесский набат: поиски объединяющего созидания. Киев: Бізнесполіграф, 2020.

Номинация Проза:

  • Сергей Рядченко. Октомерон, или Охота за чувствами. Первый Порцион. Одесса: Черноморье, 2019.
  • Ефим Ярошевский. Эхо романа. Одесса: Бондаренко М. А., 2020.
  • Анна Михалевская. В коконе: фантастический роман. Одесса: Сімекс-Прінт, 2020.
  • Александр Бирштейн. Сказки о любви: рассказы. Одесса: Астропринт, 2019.
  • Юлия Верба. Понаехали; Ноев ковчег: романы. Харьков: Фолио, 2019-2020. – (Сага).
  • Ямщик, не гони самолет: коллективный роман-буриме / сост. Е. Голубовский. Одесса: Бондаренко М. А., 2020.
  • Ирина Фингерова. Замки: роман. Харьков: Фолио, 2019.

Номинация Поэзия:

  • Юрий Михайлик. Уходя в полутьму налегке: сборник стихотворений/ фотографии Анны Голубовской. Одесса: Колодрук, 2020.
  • Владислава Ильинская. Анекдоты о дожде : стихотворения. Киев: Форс Украина, 2020.

Номинация Художник книги:

  • Григорий Палатников Иллюстрации к книге: «Зеленый фургон» и весь Александр Козачинский: в 2-х кн. Одесса: ТЭС, 2020.

Номинация Дизайн книги:

  • Анна Голубовская Дизайн, фотографии к книге: Юрий Михайлик. Уходя в полутьме налегке: сборник стихотворений. Одесса: Колодрук, 2020.

Книжником года названа заместитель директора Одесского литературного музея Алена Яворская.

В конце весны 2020 года «Зеленая волна» объявила народный конкурс коротких рассказов «Одесский карантин-2020».

Авторы, которые были отмечены в этом конкурсе:

  • Анна Михалевская — за литературность фантазии в рассказе «Необходимое и достаточное»
  • Павел Макаров — за стиль и сатиру в рассказе «Звездный час Корчеватого»
  • Злата Фридман — за стиль в рассказе «Закрытые границы»
  • Виктор Ополев — за философское настроение в рассказе «Триплекс»
  • Сергей Прутян — за черный юмор в рассказе «Поднимите мне векки. Случай в «Сильпо»
  • Ольга Полевина — за лирику в рассказе «Город Великой Любви»
  • Евгения Додина — за афористичность в рассказе «Орбита дистанции»
  • Татьяна Лыхманова — за талантливый неформат — рассказ «Бабушка года. Найти и обезвредить!».

За участие в этом конкурсе были также отмечены:

  • Ирина Новикова с рассказом «Фея Карантина исполняет желания»;
  • Наталья Зуева с рассказом «Плюсы и минусы коронавируса»;
  • Ирина Поливода с рассказом «Необычный обычный день»;
  • Алексей Гуртовой с рассказом «Четыре вопроса».

Фото: Мария Котова, открытые источники

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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