Праздники в детских садах Одессы будут закрытыми

На время пандемии осенние праздники и другие мероприятия в детских садах Одессы будут проходить в закрытом режиме.

Запретить взрослым присутствовать на утренниках решили в департаменте образования и науки Одесского городского совета, чтобы предотвратить скопление людей и обезопасить детей.

По словам директора департамента Елены Буйневич, в сады запрещено заходить не только родителям. Также в помещения категорически не будут допускаться посторонние лица, к примеру, фотографы или костюмеры. За нарушение правил ответственность несут руководители учреждения.

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