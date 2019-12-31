«Праздники тут»: новогодняя пробежка по одесско-рекламным дорогам

Праздников много не бывает, праздников хочется всегда. И, как по мне, наш ежедневный одесский праздник — это шагающая вперед семимильными шагами уличная реклама. Ну не случайно же одно из заведений в городе так и называется — «Праздники тут». Еще и стрелочка изображена.

И пусть уходят в прошлое времена, когда магазины именовались «Вечный зов», «Продуктики», «Марафет». Им на смену приходят более изощренные «имена», потому как растет рекламный дух. И вот перед вами уже труднопроизносимое «Продуктолендчик», или простенько так, по-одесски названный магазинчик «Прикольный».

Нет, никаких приколов вы внутри не отыщете. Обычные себе продукты. Но разве дело в них? Дело ведь в рекламе!

Все веселее ходить по улицам, честное слово. Такое можно увидеть-прочесть, ну в самом деле ежечасный праздник. Как можно, к примеру, назвать салон красоты? Не, маникюрный салон под названием «Ангел гения» я уже видела. А вот салон красоты, именуемый «Кто такая», пусть даже название начертано латиницей, впечатляет, не правда ли?

«Папаш лаваш» — тоже очень даже.

О, эти полюбившиеся сердцу зазывалочки, которые встречались мне на пути в ушедшем году. Вот, к примеру, прямо в ряд начертано: «Salut. Шалом. Здрасте». Или целые рекламные «столбы», исписанные зазывными предложениями, где гость города зовется «турЫстом», и ему предлагается среди прочего «чебурЭк», «бИчки» и еще что угодно, в том числе, конечно, тюлечку и рыбные биточки, ну и, ясное дело, «гефилте фиш», то есть фаршированную рыбу, потому как это же Одесса. Вот, вроде, реклама, но обязательно прикол, нам же без него ну никак.

Чего не сделаешь рекламы ради? И инста (?)-кошечку нарисуешь, которую, как значится на входе, можно погладить. Да что там инста-кошечка! А слабо «запихнуть» вовнутрь кафе целый микроавтобус, из окошка которого торгуют пышками? Да, да такой вот прикол: заходишь себе в кафе, а там, внутри, «на приколе» — микроавтобусик-внутрикафешка.

В общем, как значится, будет вам «счастливый час. Спроси нас».

Или вот рассуждаем мы о том, как Одессочка к Новому году украшена. А тут вам вдруг на Преображенской такая новогодняя штуковина выставлена, что просто ах! Стоит себе стекляшка, вроде как памятник МАФу, новогодними огоньками переливается. А внутри две фигуры в полный рост готовят вам на радость шаурму и пиццу.

Между прочим, это уличный арт-объект, выполненный натурально, вроде как кусочек музея восковых фигур вам подали, то есть попросту зазвали откушать вдруг ставшими нашими (чисто одесскими) шаурму или пиццу. А, по сути, зазывалочка это всего лишь современная, потому как прошли времена, когда можно было просто написать на окошке: «Вкусная шаурма. Я отвечаю», и этим ограничиться.

Сейчас у нас «на марше» праздник круглый год. Или, как сказано на очередном рекламном плакате — «Отличный вечер круглые сутки».

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