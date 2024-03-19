Свята та події 19 березня: читання дітям, ввічливість, на дорогах, клієнти та інше

Що святкують в Україні та світі 19 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 19 березня
Міжнародний день Почитай мені
Цей день присвячений популяризації читання та підкреслює його важливість для розвитку дитини. Він заохочує дорослих читати дітям вголос, а також організовувати гучні читання в бібліотеках, школах та інших закладах.
Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі
Цей тиждень спрямований на підвищення культури водіння та ввічливості на дорогах. Він закликає учасників дорожнього руху бути уважними, поважати одне одного та дотримуватися правил дорожнього руху.
День таксономіста
Цей день відзначають фахівці з таксономії, науки про класифікацію та систематизацію живих організмів. Він визнає важливість їхньої роботи у збереженні біорізноманіття та розумінні природного світу.
День клієнта
Цей день присвячений вдячності клієнтам за їхню лояльність та підтримку. Він є нагадуванням для компаній про важливість забезпечення якісного обслуговування та уважного ставлення до потреб клієнтів.
Всесвітній день соціальної роботи
Цей день відзначають фахівці з соціальної роботи, які допомагають людям вирішувати особисті та соціальні проблеми. Він визнає важливість їхньої роботи у покращенні життя людей та робить акцент на цій професії.
Іменини 19 березня
19 березня іменини святкують: Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.
Хто з відомих людей народився 19 березня
У цей день народилися:
- 1955 рік: Валентина Сазонова – дизайнерка одягу, авторка ляльок, громадська та культурна діячка України.
- 1979 рік: Михайло Куратченко – офіцер Національної поліції України, Герой України.
- 1988 рік: Андрій Ханін – військовослужбовець Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Пам’ятні дати 19 березня
- 721 рік до н.е.: Перше описане сонячне затемнення, зафіксоване у Вавилоні.
- 1474 рік: Венеція приймає закон про охорону винаходів – перший у світі закон про авторське право.
- 1682 рік: Собор духовенства Франції проголошує, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква має вплив лише на духовні питання.
- 1812 рік: Кадіські кортеси ухвалюють першу Конституцію Іспанії.
- 1831 рік: В США відбувається перше пограбування банку.
- 1859 рік: У Парижі відбувається прем’єра опери Шарля Гуно «Фауст».
- 1917 рік: Тимчасовий уряд Росії одним із перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії.
- 1932 рік: Відкриття мосту Гарбор-Брідж у Сіднеї.
- 1935 рік: Ігор Сікорський отримує патент на «літальний апарат прямого підйому» в США.
- 1946 рік: Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон стають департаментами Франції.
- 1953 рік: Церемонія вручення «Оскара» вперше транслюється по телебаченню.
- 1953 рік: Уряд Канади оголошує про встановлення сирен у всіх великих містах країни на випадок війни між США і СРСР.
- 1955 рік: Археологи знаходять останки палацу Ірода в Масаді (Ізраїль).
- 1958 рік: У Люксембурзі відкривається перше засідання Європарламенту.
- 1982 рік: Група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, що стає початком Фолклендської війни з Великою Британією.
- 1989 рік: Перший прототип унікального літального апарату V-22 «Оспрей» з поворотними роторами вперше піднімається в повітря і здійснює перехід від вертикального до горизонтального польоту.
- 2012 рік: Стрілянина в єврейській школі у Тулузі.