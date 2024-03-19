Свята та події 19 березня: читання дітям, ввічливість, на дорогах, клієнти та інше

Свята та події 19 березня

Міжнародний день Почитай мені

Цей день присвячений популяризації читання та підкреслює його важливість для розвитку дитини. Він заохочує дорослих читати дітям вголос, а також організовувати гучні читання в бібліотеках, школах та інших закладах.

Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі

Цей тиждень спрямований на підвищення культури водіння та ввічливості на дорогах. Він закликає учасників дорожнього руху бути уважними, поважати одне одного та дотримуватися правил дорожнього руху.

День таксономіста

Цей день відзначають фахівці з таксономії, науки про класифікацію та систематизацію живих організмів. Він визнає важливість їхньої роботи у збереженні біорізноманіття та розумінні природного світу.

День клієнта

Цей день присвячений вдячності клієнтам за їхню лояльність та підтримку. Він є нагадуванням для компаній про важливість забезпечення якісного обслуговування та уважного ставлення до потреб клієнтів.

Всесвітній день соціальної роботи

Цей день відзначають фахівці з соціальної роботи, які допомагають людям вирішувати особисті та соціальні проблеми. Він визнає важливість їхньої роботи у покращенні життя людей та робить акцент на цій професії.

Іменини 19 березня

19 березня іменини святкують: Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.

Хто з відомих людей народився 19 березня

У цей день народилися:

1955 рік: Валентина Сазонова – дизайнерка одягу, авторка ляльок, громадська та культурна діячка України.

1979 рік: Михайло Куратченко – офіцер Національної поліції України, Герой України.

1988 рік: Андрій Ханін – військовослужбовець Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 19 березня