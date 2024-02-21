Праздники и события 21 февраля: поздравьте экскурсоводов и любителей «чая бессмертия»

Праздники 21 февраля

Международный День родного языка

Этот праздник, основанный ЮНЕСКО, призван побуждать правительства и население всех стран защищать и развивать каждый народ, существующий на планете.

К сожалению, 43% языков сейчас находятся под угрозой полного исчезновения, 40% людей не имеют возможности получить образование на родном языке, а ведь это очень важный фактор формирования национального сознания. Родной язык является носителем ценностей и знаний, передаваемых из поколения в поколение в качестве нематериального культурного наследия.

Впервые День родного языка отметили в 2000 году и с тех пор ежегодно празднуют 21 февраля. Именно в этот день 1952 года в городе Дакка (сейчас столица Бангладеш) из-за языкового конфликта погибли четверо студентов-бенгальцев, которые боролись за свой родной язык.

В 2002 году этот праздник официально признан Генеральной Ассамблеей ООН. В своей резолюции в 2007 году ООН призвала государства содействовать защите и сохранению всех существующих в мире языков.

Всемирный день экскурсовода

Этот праздник отмечается каждый год 21 февраля. Он берет начало с 1990 года благодаря инициативе Т.Лоизидес, президента Международной федерации экскурсоводов.

Экскурсовод – это специалист по проведению экскурсий. Эта профессия не так проста, как может показаться на первый взгляд: в обязанности гида входит подготовка материалов (тематика, содержание, маршруты), пользование историческими и архивными данными, обновление устаревшей информации, осведомленность в методике подготовки и ведения экскурсий, готовность к активному общению и возможным длительным поездкам. Экскурсовод должен обладать ораторскими способностями и интересоваться искусством.

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Всемирный день комбучи

Всемирный день комбучей (World Kombucha Day) или Всемирный день чайного гриба отмечают ежегодно 21 февраля. Это глобальное событие, посвященное почитанию древнего наследия и культурного значения чайного гриба – особого ферментированного чая, известного своими полезными свойствами и уникальным вкусом.

История чайного гриба насчитывает около 2000 лет. Его создание приписывают китайской династии Цинь 221 нашей эры. В те времена его называли «чаем бессмертия».

Этот день объединяет любителей чайного гриба, пивоваров и поклонников со всего мира, чтобы поделиться своим пристрастием к этому традиционному напитку.

Памятные даты и события 21 февраля

1431 год – начинается суд над Жанной д’Арк;

1784 год – создан город Николаев;

1842 год – американец Джон Гринау получает патент на швейную машинку, хотя изобрел ее совершенно другой человек;

1906 год – приговаривают к смертной казни руководителя восстания в Севастополе украинского лейтенанта Петра Шмидта;

1914 год – в Монреале создают украинское издательство «Новый мир»;

1916 год – на Западном фронте Первой мировой войны начинается Верденская битва;

1925 год – выходит первый номер газеты «The New Yorker»;

1941 год – испанское правительство признает, что на территорию Испании вступили немецкие войска;

1947 год – в США появляется фотокамера «Полароид»;

1993 год – в Донецке Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях – 6 м 15 см;

1995 год – американец Стив Фоссетт первым в мире своими силами на воздушном шаре пересекает Тихий океан;

2008 год – США сбивают собственный спутник-шпион;

2014 год – Владимир Парасюк на сцене Майдана Незалежности объявляет ультиматум о вооруженном штурме в случае, если Янукович не уйдет в отставку с поста президента до 10:00 утра следующего дня (суббота, 22 февраля 2014 года).

В этот день родились: