Свята та події 21 лютого: привітайте екскурсоводів та любителів «чаю безсмертя»

Свята 21 лютого

Міжнародний День рідної мови

Це свято, засноване ЮНЕСКО, покликане спонукати уряди та населення всіх країн захищати та розвивати кожен народ, який існує на планеті.

На жаль, 43% мов зараз перебувають під загрозою повного зникнення, 40% людей не мають можливості здобути освіту рідною мовою, адже це дуже важливий чинник формування національної свідомості. Рідна мова є носієм цінностей і знань, що передаються з покоління в покоління як нематеріальна культурна спадщина.

Вперше День рідної мови відзначили у 2000 році та відтоді щороку святкують 21 лютого. Саме цього дня 1952 року у місті Дакка (зараз столиця Бангладеш) через мовний конфлікт загинули четверо студентів-бенгальців, які боролися за свою рідну мову.

2002 року це свято офіційно визнано Генеральною Асамблеєю ООН. У своїй резолюції у 2007 році ООН закликала держави сприяти захисту та збереженню всіх існуючих у світі мов.

Всесвітній день екскурсовода

Це свято відзначається щороку 21 лютого. Він бере початок із 1990 року завдяки ініціативі Т.Лоїзідес, президента Міжнародної федерації екскурсоводів.

Екскурсовод – це фахівець із проведення екскурсій. Ця професія не така проста, як може здатися на перший погляд: до обов’язків гіда входить підготовка матеріалів (тематика, зміст, маршрути), користування історичними та архівними даними, оновлення застарілої інформації, поінформованість у методиці підготовки та ведення екскурсій, готовність до активного спілкування та можливим тривалим подорожам. Екскурсовод повинен мати ораторські здібності та цікавитися мистецтвом.

Стаття по темі: Всесвітній день екскурсовода: історія та традиції

Всесвітній день комбучі

Всесвітній день комбучі (World Kombucha Day) чи Всесвітній день чайного гриба відзначають щороку 21 лютого. Це глобальна подія, присвячена шануванню стародавньої спадщини та культурного значення чайного гриба – особливого ферментованого чаю, відомого своїми корисними властивостями та унікальним смаком.

Історія чайного гриба налічує близько 2000 років. Його створення приписують китайській династії Цінь 221 нашої ери. На той час його називали «чаєм безсмертя».

Цей день поєднує любителів чайного гриба, пивоварів та шанувальників з усього світу, щоб поділитися своєю пристрастю до цього традиційного напою.

Пам’ятні дати та події 21 лютого

1431 рік – починається суд над Жанною д’Арк;

1784 рік – створено місто Миколаїв;

1842 рік – американець Джон Грінау отримує патент на швейну машинку, хоча винайшов її зовсім інша людина;

1906 рік – засуджують до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта;

1914 – у Монреалі створюють українське видавництво «Новий світ»;

1916 рік – на Західному фронті Першої світової війни розпочинається Верденська битва;

1925 рік – виходить перший номер газети The New Yorker;

1941 рік – іспанський уряд визнає, що на територію Іспанії вступили німецькі війська;

1947 рік – у США з’являється фотокамера «Полароїд»;

1993 рік – у Донецьку Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною у закритих приміщеннях – 6 м 15 см;

1995 рік – американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетинає Тихий океан;

2008 рік – США збивають власний супутник-шпигун;

2014 рік – Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголошує ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з посади президента до 10:00 ранку наступного дня (субота, 22 лютого 2014 року).

Цього дня народилися: