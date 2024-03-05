Праздники 5 марта: рождение степлера, энергоэффективность и другие события

Что празднуют в Украине и мире 5 марта. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности
Этот праздник предназначен для распространения осознания о диссоциативном расстройстве личности, серьезном психическом заболевании, которое может существенно влиять на жизнь человека. Во время этого дня организуются мероприятия, направленные на увеличение осведомленности об этом расстройстве, его симптомах и методах лечения. Целью праздника является уменьшение стигмы, связанной с диссоциативным расстройством, и поддержка тех, кто сталкивается с этой проблемой.
День рождения степлера
Этот праздник чествует изобретателя степлера и его вклад в облегчение офисных работ. Во время этого дня могут проводиться мероприятия, посвященные истории изобретения степлера, его использованию и развитию. Люди могут обсуждать пользу использования степлера в ежедневной работе и выражать благодарность изобретателю за его изобретение.
Европейский день геодезии и геоинформации
Этот праздник отмечается для подчеркивания важности геодезии и геоинформации в современном мире. Во время этого дня проводятся мероприятия, посвященные освещению достижений в этих областях и их влияния на развитие общества. Люди имеют возможность узнать больше о роли геодезии и геоинформации в решении различных задач, от картографирования до прогнозирования климата.
Всемирный день энергоэффективности
Этот праздник посвящен повышению осознания о важности рационального использования энергии для сохранения ресурсов и уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду. Во время этого дня организуются различные мероприятия, направленные на популяризацию энергоэффективных технологий и практик. Люди получают возможность узнать больше о способах уменьшения потребления энергии в быту, промышленности и транспорте.
Именины 5 марта
5 марта именины празднуют: Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Марк, Иван, Федор, Ираида, Раиса.
Кто из известных людей родился 5 марта
В этот день родились:
- 1903 год: Наталья Забила, известная украинская поэтесса и драматург;
- 1958 год: Владимир Бессонов, украинский футболист;
- 1988 год: Илья Кваша, известный украинский прыгун в воду, многократный призер чемпионатов Европы и мира, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года.
Памятные даты 5 марта
- 1558 год: Франциско Фернандес, медик по специальности, был отправлен королем Испании Филиппом II в Мексику для исследования растений и продуктов питания;
- 1616 год: книга Николая Коперника «Об обращении небесных сфер» попадает в Индекс запрещенных книг;
- 1770 год: «Бостонская бойня»: английские солдаты стреляли в толпу жителей Бостона во время беспорядков, что привело к смерти пяти человек;
- 1774 год: во дворе парижского Дворца правосудия мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов были сожжены королевским палачом;
- 1792 год: революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране;
- 1824 год: началась первая англо-бирманская война;
- 1836 год: Сэмюэль Кольт представил промышленный образец револьвера (калибр 0,34);
- 1842 год: подразделение мексиканской армии численностью около 500 воинов оккупировало Техас, а затем быстро вернулось в Рио Гранде;
- 1868 год: в Великобритании был получен патент на степлер;
- 1904 год: Никола Тесла описал процесс формирования шаровой молнии;
- 1912 год: итальянская армия использовала авиацию впервые в военных целях, осуществляя воздушную разведку позиций за Турецкой линией;
- 1933 год: президент США Франклин Рузвельт объявил «банковский выходной», что привело к закрытию всех банков США и заморозке финансовых операций;
- 1933 год: в Германии национал-социалисты победили на парламентских выборах с 44 процентами голосов;
- 1946 год: Уинстон Черчилль употребил словосочетание «Железный Занавес» в своей речи в Фултоне, что стало началом Холодной войны;
- 1960 год: сержант Элвис Пресли уволился из Армии США;
- 1970 год: вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия;
- 1970 год: окончательно были обнаружены атомы 105-го элемента, который позже получил название дубний;
- 1979 год: космический аппарат «Вояджер-1» достиг ближайшего сближения с Юпитером;
- 1995 год: начал свою работу веб-сервис IRC, который действует и по сей день;
- 1998 год: NASA объявила, что спутник Clementine, который вращается вокруг Луны, обнаружил достаточные залежи воды для будущей человеческой колонизации на ней;
- 2000 год: британские ученые успешно провели операцию по клонированию свиней, что стало первым таким случаем в мире.