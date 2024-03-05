Свята 5 березня: народження степлера, енергоефективність та інші події

День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості

Це свято призначене для поширення усвідомлення про дисоціативний розлад особистості, серйозне психічне захворювання, яке може суттєво впливати на життя людини. Під час цього дня організуються заходи, спрямовані на збільшення усвідомленості про цей розлад, його симптоми та методи лікування. Метою свята є зменшення стигми, пов’язаної з дисоціативним розладом, і підтримка тих, хто стикається з цією проблемою.

День народження степлера

Це свято вшановує винахідника степлера та його внесок у полегшення офісних робіт. Під час цього дня можуть проводитися заходи, присвячені історії винаходу степлера, його використанню та розвитку. Люди можуть обговорювати користь використання степлера в щоденній роботі та висловлювати подяку винахідникові за його винахід.

Європейський день геодезії і геоінформації

Це свято відзначається для підкреслення важливості геодезії та геоінформації у сучасному світі. Під час цього дня проводяться заходи, присвячені висвітленню досягнень у цих галузях та їх впливу на розвиток суспільства. Люди мають можливість дізнатися більше про роль геодезії та геоінформації у вирішенні різноманітних завдань, від картографування до прогнозування клімату.

Всесвітній день енергоефективності

Це свято присвячене підвищенню усвідомлення про важливість раціонального використання енергії для збереження ресурсів та зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. Під час цього дня організуються різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію енергоефективних технологій та практик. Люди отримують можливість дізнатися більше про способи зменшення споживання енергії в побуті, промисловості та транспорті.

Іменини 5 березня

5 березня іменини святкують: Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.

Хто з відомих людей народився 5 березня

У цей день народилися:

1903 рік: Наталія Забіла, відома українська поетеса та драматург;

1958 рік: Володимир Безсонов, український футболіст;

1988 рік: Ілля Кваша, відомий український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, а також бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року.

Пам’ятні дати 5 березня