Свята 5 березня: народження степлера, енергоефективність та інші події

Що святкують в Україні та світі 5 березня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості
Це свято призначене для поширення усвідомлення про дисоціативний розлад особистості, серйозне психічне захворювання, яке може суттєво впливати на життя людини. Під час цього дня організуються заходи, спрямовані на збільшення усвідомленості про цей розлад, його симптоми та методи лікування. Метою свята є зменшення стигми, пов’язаної з дисоціативним розладом, і підтримка тих, хто стикається з цією проблемою.
День народження степлера
Це свято вшановує винахідника степлера та його внесок у полегшення офісних робіт. Під час цього дня можуть проводитися заходи, присвячені історії винаходу степлера, його використанню та розвитку. Люди можуть обговорювати користь використання степлера в щоденній роботі та висловлювати подяку винахідникові за його винахід.
Європейський день геодезії і геоінформації
Це свято відзначається для підкреслення важливості геодезії та геоінформації у сучасному світі. Під час цього дня проводяться заходи, присвячені висвітленню досягнень у цих галузях та їх впливу на розвиток суспільства. Люди мають можливість дізнатися більше про роль геодезії та геоінформації у вирішенні різноманітних завдань, від картографування до прогнозування клімату.
Всесвітній день енергоефективності
Це свято присвячене підвищенню усвідомлення про важливість раціонального використання енергії для збереження ресурсів та зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. Під час цього дня організуються різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію енергоефективних технологій та практик. Люди отримують можливість дізнатися більше про способи зменшення споживання енергії в побуті, промисловості та транспорті.
Іменини 5 березня
5 березня іменини святкують: Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.
Хто з відомих людей народився 5 березня
У цей день народилися:
- 1903 рік: Наталія Забіла, відома українська поетеса та драматург;
- 1958 рік: Володимир Безсонов, український футболіст;
- 1988 рік: Ілля Кваша, відомий український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, а також бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року.
Пам’ятні дати 5 березня
- 1558 рік: Франциско Фернандес, медик за фахом, був відправлений королем Іспанії Філіпом ІІ до Мексики для дослідження рослин та продуктів харчування;
- 1616 рік: книга Миколая Коперника «Про обертання небесних сфер» потрапляє до Індексу заборонених книг;
- 1770 рік: «Бостонська бійня»: англійські солдати стріляли у толпу мешканців Бостона під час заворушень, що призвело до смерті п’яти осіб;
- 1774 рік: у дворі паризького Палацу правосуддя мемуари П’єра Бомарше про свавілля судових органів були спалені королівським катом;
- 1792 рік: революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна та всі теологічні факультети в країні;
- 1824 рік: почалася перша англо-бірманська війна;
- 1836 рік: Семюель Кольт представив промисловий зразок револьвера (калібр 0,34);
- 1842 рік: підрозділ мексиканської армії з чисельністю близько 500 вояків окупував Техас, а потім швидко повернувся до Ріо Гранде;
- 1868 рік: у Великій Британії було отримано патент на степлер;
- 1904 рік: Нікола Тесла описав процес формування кульової блискавки;
- 1912 рік: італійська армія використовувала авіацію вперше з військовою метою, здійснюючи повітряну розвідку позицій за Турецькою лінією;
- 1933 рік: президент США Франклін Рузвельт оголосив «банківський вихідний», що призвело до закриття усіх банків США та заморозки фінансових операцій;
- 1933 рік: в Німеччині націонал-соціалісти перемогли на парламентських виборах із 44 відсотками голосів;
- 1946 рік: Вінстон Черчилль вжив словосполучення «Залізна Завіса» у своїй промові в Фултоні, що стало початком Холодної війни;
- 1960 рік: сержант Елвіс Преслі звільнився з Армії США;
- 1970 рік: набув чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;
- 1970 рік: остаточно були виявлені атоми 105-го елемента, який пізніше отримав назву дубній;
- 1979 рік: космічний апарат «Вояджер-1» досяг найближчого зближення з Юпітером;
- 1995 рік: розпочав свою роботу вебсервіс IRC, який діє й до цього часу;
- 1998 рік: NASA оголосила, що супутник Clementine, який обертається навколо Місяця, виявив достатні поклади води для майбутньої людської колонізації на ньому;
- 2000 рік: британські вчені успішно провели операцію з клонування свиней, що стало першим таким випадком у світі.