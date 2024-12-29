Свято військових журналістів та День єврейської книги: події 29 грудня

День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил

Це професійне свято започатковане для відзначення внеску військових журналістів, працівників пресслужб та фахівців інформаційних відділів, які забезпечують комунікацію та інформаційний захист у військовій сфері. Ініціатива запровадження належить Міноборони України, що прагнуло підкреслити значущість інформаційного компонента в умовах сучасних конфліктів, особливо враховуючи протистояння гібридним загрозам. Це свято підкреслює, що в сучасному протистоянні інформація може бути не менш ефективною, ніж конвенційне озброєння.

Міжнародний день єврейської книги

У багатьох країнах світу, включаючи Україну, 29 грудня відзначають свято єврейської літератури. Ця культурна ініціатива покликана привернути увагу до багатої єврейської літературної спадщини, історичних надбань та культурних традицій. Хоча дата святкування не має строгої фіксації, більшість єврейських спільнот організовують заходи восени чи взимку, часто приурочуючи їх до Місяця єврейської книги, що передує святкуванню Хануки.

Міжнародний день віолончелі

Свято приурочене до дня народження легендарного віолончеліста й викладача Пабло Казальса (1876-1973), який здійснив революційний внесок у розвиток виконавського мистецтва. Цей день присвячений популяризації віолончельної музики, вшануванню видатних музикантів та заохоченню молодих талантів. Ініціатива започаткування свята належить музичній спільноті, яка прагнула гідно вшанувати спадщину Казальса. Його новаторські техніки виконання значно розширили можливості інструмента в класичній музиці. Віолончель, відома своїм багатим тембром і широким діапазоном, часто порівнюється з людським голосом через здатність передавати найтонші емоційні відтінки. Вона є незамінною в оркестровому, камерному та сольному виконавстві.

Визначні історичні події 29 грудня

1503 — під час битви біля Гарільяно іспанські війська під керівництвом Гонсало Фернандеса де Кордови здобули перемогу над французькою армією.

1845 — після дев’ятирічного періоду незалежності від Мексики Техас приєднався до США як 28-й штат, що призвело до військового конфлікту між країнами.

1891 — радіо отримало офіційний патент завдяки американському винахіднику Томасу Едісону.

1911 — авіаконструктор Ігор Сікорський встановив світовий рекорд швидкості на літаку С-6 власної розробки, досягнувши 111 км/год з двома пасажирами на борту.

1937 — відбулося введення в дію конституції Ірландії.

1964 — запущено перший турбогенератор на Київській ГЕС.

1989 — письменник-дисидент Вацлав Гавел одностайно обраний президентом Чехословаччини Федеральними зборами.

1991 — проведення референдуму про незалежність та президентських виборів в Узбекистані.

1995 — введення в експлуатацію метрополітену в місті Дніпро (колишній Дніпропетровськ).

1996 — завершення 36-річного громадянського протистояння в Гватемалі.

1998 — червоні кхмери Камбоджі принесли офіційні вибачення за геноцид 1970-х років, жертвами якого стали близько мільйона осіб.

1999 — Конституційний Суд України визнав смертну кару такою, що суперечить Основному закону.

2013 — легендарний гонщик “Формули-1”, семиразовий чемпіон Міхаель Шумахер зазнав важкої черепно-мозкової травми під час катання на лижах в Альпах, що призвело до коматозного стану.

2022 — під час повномасштабної війни російські війська здійснили масований ракетний обстріл українських міст, випустивши 69 ракет, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

2022 — у Бразилії пішов з життя легендарний футболіст, триразовий чемпіон світу Пеле.

Визначні особистості, народжені 29 грудня