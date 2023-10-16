Новости Одессы и Одесской области

После праздника в Юракадемии отстранили руководителя одесского управления НАБУ

После праздника в Юракадемии отстранили руководителя одесского управления НАБУ

Председателя одесского управления НАБУ Владимира Деулина, принимавшего участие в праздновании Дня юриста в Одесской юракадемии, отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Национальное антикоррупционное бюро проверяет участие директора Одесского территориального управления Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Также проверят обстоятельства получения им награды от президента этого вуза Сергея Кивалова.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«На время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от выполнения должностных обязанностей. Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения», – говорится в сообщении.

Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.

Что предшествовало скандалу

Вчера пресс-служба академии опубликовала фото с празднования Дня юриста, на которых Деулин брал награду из рук Кивалова. Сергей Кивалов при этом является фигурантом дел, которое ведет НАБУ.

Так, в конце июня 2021 детективы НАБУ провели обыски в административных помещениях НУ «Одесская юридическая академия». Детективы проводили обыски в рамках уголовного расследования возможной растраты должностными лицами учебного заведения бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке услуг по ремонту помещений. Предварительная правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кивалов также неоднократно засветился на «пленках Вовка», публиковавшихся НАБУ, дело которого сейчас слушает ВАКС. НАБУ зафиксировала разговор между Вовком и Сергеем Киваловым, где судья просит последнего поддержать иск против ВККС, если вдруг кто-то на него будет выходить из Суворовского райсуда Одессы.

«Вообще, такие публичные мероприятия должны согласовывать не только прессслужба НАБУ, но и Управление внутреннего контроля. Такие спорные меры, где есть очевидный конфликт интересов, сотрудники НАБУ всегда согласовывали с этим отделом. И то, что руководитель такого уровня идет к фигуранту уголовного дела его же институции и берет из его рук какую-то награду — нонсенс. И удар по репутации НАБУ, которому и без этого сейчас проблем хватает», — рассказал прессе источник в НАБУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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