Після свята у Юракадемії усунули керівника одеського управління НАБУ

Національне антикорупційне бюро перевіряє участь директора Одеського територіального управління Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, що відбувся у Національному університеті “Одеська юридична академія”. Також перевірять обставини отримання ним нагороди від президента цього вишу Сергія Ківалова.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

“На час проведення перевірки Володимира Деуліна усунено від виконання посадових обов’язків. Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення”, – йдеться в повідомленні.

Результати перевірки будуть оприлюднені після завершення.

Що передувало скандалу

Учора прес-служба академії опублікувала фото зі святкування Дня юриста, де Деулін брав нагороду з рук Ківалова. Сергій Ківалов при цьому є фігурантом справ, які веде НАБУ.

Так, наприкінці червня 2021 року детективи НАБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях НУ “Одеська юридична академія”. Детективи проводили обшуки у рамках кримінального розслідування можливої розтрати посадовими особами навчального закладу бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час закупівлі послуг з ремонту приміщень. Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України.

Ківалов також неодноразово засвітився на плівках Вовка, які публікувалися НАБУ, справу якого зараз слухає ВАКС. НАБУ зафіксувала розмову між Вовком та Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти ВККС, якщо раптом хтось на нього виходитиме із Суворовського райсуду Одеси.

“Взагалі такі публічні заходи мають узгоджувати не тільки пресслужба НАБУ, а й Управління внутрішнього контролю. Такі спірні заходи, де є очевидний конфлікт інтересів, співробітники НАБУ завжди узгоджували з цим відділом. І те, що керівник такого рівня йде до фігуранта кримінальної справи його інституції і бере з його рук якусь нагороду — нонсенс. І удар по репутації НАБУ, якому і без цього зараз проблем вистачає”, – розповіло пресі джерело в НАБУ.

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