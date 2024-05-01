Праздник любви и день рождения почтовой марки: даты и события 1 мая

Праздники 1 мая

День весны и труда

Этот день празднуется во многих странах. Он праздник объединяет два важных аспекта: приход весны и чествование тружеников, работающих для благополучия и процветания своего государства и человечества на всей планете.

День распространения информации о лечебном массаже

Этот праздник, основанный в 2014 году, посвящен признанию пользы терапевтического массажа для здоровья и релаксации. Он призван популяризировать лечебный массаж как важную составляющую здорового образа жизни и эффективное дополнение к лечению.

Всемирный день любви

Этот праздник является символом единства и любви ко всему живому, к природе, к свободе и, конечно, к планете Земля. Основанный Фондом Любви 2004 года, Всемирный день любви призывает к мирному сосуществованию людей всех наций и культур, гармонии и безопасному существованию.

День рождения почтовой марки

Это важный праздник для филателистов и историков по всему миру. Он отмечает начало новой эры в почтовой системе, когда впервые было введено в обращение клеящиеся марки. Первые почтовые марки появились в продаже 1 мая 1840 года в Англии. Они имели изображение тогдашней королевы Великобритании Виктории и отличались по цвету и цене: черная марка стоила 1 пенни, а синяя – 2 пенса.

День директоров школ

Этот праздник был начат по инициативе Джанет Делария, члена Ассоциации учителей США, и с тех пор традиционно празднуется каждый год. В этот день во всем мире поздравляют директоров школ – как действующих, так и тех, кто находится на заслуженном отдыхе.

Международный день подсолнечника

Этот праздник был начат британским садоводом Ричардом Рейнольдсом в 2010 году. Подсолнечник символизирует гармонию между стремительно развивающимися природой и городами и является знаком лета и тепла.

День управленческого коучинга

Другое название этого интересного праздника – День коучинга для руководителей. Это особое событие, посвященное признанию значительной роли коучей для руководителей в расширении возможностей и повышении эффективности работы бизнес-лидеров в разных отраслях. Этот день подчеркивает значительный вклад этих профессионалов в развитие лидерства, управление переходными процессами и успех в бизнесе.

Даты и события 1 мая

305 год – римский император Диоклетиан добровольно отказывается от власти;

381 год – восточно-римский император Феодосий I Великий созывает Второй Вселенский (Первый Константинопольский) собор, фактически завершающий формирование государственной христианской церкви;

1328 год – по мирному договору 1328 года Королевство Англия признает независимость Шотландского королевства;

1682 год – Людовик XIV торжественно открывает Парижскую Обсерваторию;

1707 год – Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединяются в одно государство – Королевство Великобритании;

1753 год – публикуют работу «Species Plantarum» (Виды растений) Карла Линнея;

1851 год – в Лондоне, в Хрустальном дворце, происходит открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры;

1919 год – в Финляндии утверждают национальный флаг;

1931 год – в Нью-Йорке проходит официальная церемония открытия самого высокого в мире здания – 102-этажного «Эмпайр-Стейт-Билдинг»;

1937 год – президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает акт о нейтралитете, не позволяющий США вмешиваться в военные события в Европе;

1943 год – немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Бродах на Львовщине;

1997 год – Румыния приносит официальные извинения за принудительную депортацию в трудовые лагеря тысяч этнических немцев и «продажу» эмиграционных документов, имевших место в годы коммунистического правления;

1999 год – тело британского альпиниста Джорджа Меллори находят на горе Эверест спустя 75 лет после его исчезновения в 1924 году;

2009 год – в Швеции легализуют однополые браки.

В этот день родились: