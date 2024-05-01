Праздник любви и день рождения почтовой марки: даты и события 1 мая

Пожалуй, всем известно, что 1 мая – День весны и труда. Но многие ли знают, что это далеко не единственный важный и интересный праздник этого дня?
Праздники 1 мая
День весны и труда
Этот день празднуется во многих странах. Он праздник объединяет два важных аспекта: приход весны и чествование тружеников, работающих для благополучия и процветания своего государства и человечества на всей планете.
День распространения информации о лечебном массаже
Этот праздник, основанный в 2014 году, посвящен признанию пользы терапевтического массажа для здоровья и релаксации. Он призван популяризировать лечебный массаж как важную составляющую здорового образа жизни и эффективное дополнение к лечению.
Всемирный день любви
Этот праздник является символом единства и любви ко всему живому, к природе, к свободе и, конечно, к планете Земля. Основанный Фондом Любви 2004 года, Всемирный день любви призывает к мирному сосуществованию людей всех наций и культур, гармонии и безопасному существованию.
День рождения почтовой марки
Это важный праздник для филателистов и историков по всему миру. Он отмечает начало новой эры в почтовой системе, когда впервые было введено в обращение клеящиеся марки. Первые почтовые марки появились в продаже 1 мая 1840 года в Англии. Они имели изображение тогдашней королевы Великобритании Виктории и отличались по цвету и цене: черная марка стоила 1 пенни, а синяя – 2 пенса.
День директоров школ
Этот праздник был начат по инициативе Джанет Делария, члена Ассоциации учителей США, и с тех пор традиционно празднуется каждый год. В этот день во всем мире поздравляют директоров школ – как действующих, так и тех, кто находится на заслуженном отдыхе.
Международный день подсолнечника
Этот праздник был начат британским садоводом Ричардом Рейнольдсом в 2010 году. Подсолнечник символизирует гармонию между стремительно развивающимися природой и городами и является знаком лета и тепла.
День управленческого коучинга
Другое название этого интересного праздника – День коучинга для руководителей. Это особое событие, посвященное признанию значительной роли коучей для руководителей в расширении возможностей и повышении эффективности работы бизнес-лидеров в разных отраслях. Этот день подчеркивает значительный вклад этих профессионалов в развитие лидерства, управление переходными процессами и успех в бизнесе.
Даты и события 1 мая
- 305 год – римский император Диоклетиан добровольно отказывается от власти;
- 381 год – восточно-римский император Феодосий I Великий созывает Второй Вселенский (Первый Константинопольский) собор, фактически завершающий формирование государственной христианской церкви;
- 1328 год – по мирному договору 1328 года Королевство Англия признает независимость Шотландского королевства;
- 1682 год – Людовик XIV торжественно открывает Парижскую Обсерваторию;
- 1707 год – Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединяются в одно государство – Королевство Великобритании;
- 1753 год – публикуют работу «Species Plantarum» (Виды растений) Карла Линнея;
- 1851 год – в Лондоне, в Хрустальном дворце, происходит открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры;
- 1919 год – в Финляндии утверждают национальный флаг;
- 1931 год – в Нью-Йорке проходит официальная церемония открытия самого высокого в мире здания – 102-этажного «Эмпайр-Стейт-Билдинг»;
- 1937 год – президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает акт о нейтралитете, не позволяющий США вмешиваться в военные события в Европе;
- 1943 год – немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Бродах на Львовщине;
- 1997 год – Румыния приносит официальные извинения за принудительную депортацию в трудовые лагеря тысяч этнических немцев и «продажу» эмиграционных документов, имевших место в годы коммунистического правления;
- 1999 год – тело британского альпиниста Джорджа Меллори находят на горе Эверест спустя 75 лет после его исчезновения в 1924 году;
- 2009 год – в Швеции легализуют однополые браки.
В этот день родились:
- 1942 год – украинский филолог Анатолий Алексеев;
- 1945 год – украинский певец, народный артист Украины Василий Зинкевич;
- 1951 год – актер и режиссер львовского театра имени Заньковецкой, народный артист Украины Григорий Шумейко.