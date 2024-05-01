Свято кохання та день народження поштової марки: дати та події 1 травня

Свята 1 травня

День весни та праці

Цей день відзначається у багатьох країнах. Він поєднує два важливі аспекти: прихід весни та вшанування трудівників, які працюють для благополуччя та процвітання своєї держави та людства на всій планеті.

День поширення інформації про лікувальний масаж

Це свято, засноване у 2014 році, присвячене визнанню користі терапевтичного масажу для здоров’я та релаксації. Він покликаний популяризувати лікувальний масаж як важливу складову здорового способу життя та ефективне доповнення до лікування.

Всесвітній день кохання

Це свято є символом єдності та любові до всього живого, до природи, свободи і, звичайно, до планети Земля. Заснований Фондом Любові 2004 року, Всесвітній день кохання закликає до мирного співіснування людей усіх націй та культур, гармонії та безпечного існування.

День народження поштової марки

Це важливе свято для філателістів та істориків у всьому світі. Він відзначає початок нової ери в поштовій системі, коли вперше було введено в обіг марки, що клеяться. Перші поштові марки з’явилися у продажу 1 травня 1840 року у Англії. Вони мали зображення тодішньої королеви Великобританії Вікторії та відрізнялися за кольором та ціною: чорна марка коштувала 1 пенні, а синя – 2 пенси.

День директорів шкіл

Це свято розпочато з ініціативи Джанет Деларія, члена Асоціації вчителів США, і з того часу традиційно святкується щороку. Цього дня у всьому світі вітають директорів шкіл – як діючих, так і тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку.

Міжнародний день соняшнику

Це свято розпочато британським садівником Річардом Рейнольдсом у 2010 році. Соняшник символізує гармонію між природою і містами, що стрімко розвиваються, і є знаком літа і тепла.

День управлінського коучингу

Інша назва цього цікавого свята – День коучінга для керівників. Це особлива подія, присвячена визнанню значної ролі коучої для керівників у розширенні можливостей та підвищення ефективності роботи бізнес-лідерів у різних галузях. Цей день підкреслює значний внесок цих професіоналів у розвиток лідерства, управління перехідними процесами та успіх у бізнесі.

Дати та події 1 травня

305 рік – римський імператор Діоклетіан добровільно відмовляється від влади;

381 рік – східно-римський імператор Феодосій I Великий скликає Другий Вселенський (Перший Константинопольський) собор, який фактично завершує формування державної християнської церкви;

1328 рік – за мирним договором 1328 року Королівство Англія визнає незалежність Шотландського королівства;

1682 рік – Людовік XIV урочисто відкриває Паризьку Обсерваторію;

1707 рік – Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об’єднуються в одну державу – Королівство Великобританії;

1753 – публікують роботу «Species Plantarum» (Види рослин) Карла Ліннея;

1851 рік – у Лондоні, у Кришталевому палаці, відбувається відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки та культури;

1919 рік – у Фінляндії затверджують національний прапор;

1931 рік – у Нью-Йорку проходить офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі – 102-поверхової «Емпайр-Стейт-Білдінг»;

1937 рік – президент США Франклін Делано Рузвельт підписує акт про нейтралітет, що не дозволяє США втручатися у військові події в Європі;

1943 рік – німецькі нацисти скоюють масове вбивство 9000 євреїв із гетто у м. Бродах на Львівщині;

1997 рік – Румунія вибачається за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців та «продаж» еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління;

1999 рік – тіло британського альпініста Джорджа Меллорі знаходять на горі Еверест через 75 років після його зникнення у 1924 році;

2009 рік – у Швеції легалізують одностатеві шлюби.

Цього дня народилися: