Правоохоронці посилять заходи безпеки на аварійній ділянці дороги «Одеса-Овідіополь»

Правоохоронці ініціюють заходи по посиленню безпеки на аварійній ділянці дороги «Одеса-Овідіополь».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Серед них – демонтаж білбордів та встановлення камер відеоспостереження. Про це йшлося на робочій нараді в поліцейському главку Одещини з приводу розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом смертельної ДТП між селами Нова Долина та Прилиманське, що сталася 21 вересня.

Очільник ГУНП Олег Бех поставив завдання звернутися до відповідних державних органів та установ з ініціативою про проведення робіт та встановлення обладнання, яке допоможе зробити цю ділянку траси безпечною. З боку поліції вже зараз вжиті заходи, спрямовані на посилення безпеки учасників дорожнього руху, – вказану ділянку дороги постійно патрулюють групи швидкого реагування поліції.

Нагадаємо, уже відомо імена усіх загиблих у аварії під Одесою. У поліції визнали винним водія фури, який опинився на зустрічній смузі, що й стало причиною трагедії.

Фото: Kiev.life