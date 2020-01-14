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Новости Одессы и Одесской области

Пожежа у готелі «Токіо стар» та Одеському коледжі: екскерівнику ГУ ДСНС України в Одеській області повідомили про підозру

Пожежа у готелі «Токіо стар» та Одеському коледжі: екскерівнику ГУ ДСНС України в Одеській області повідомили про підозру

Неналежне виконання обов’язків посадовця призвело до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в Одеській області. Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов’язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території м. Одеса сталося чотири масштабні пожежі:

  • на території комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»;
  • на території комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр психічного здоров’я»;
  • у приміщенні готелю «ТОКІО СТАР»;
  • у приміщенні ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу».

Вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

У разі доведення вини експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Фото: ДБР

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