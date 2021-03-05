Пожары в Одессе и области: мужчина погиб, а парень обгорел

Вечером 4 марта на пожарах в Одессе и Одесской области пострадали люди. Один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, в Одессе горела квартира на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Давида Ойстраха. На пожаре спасатели нашли тело хозяина квартиры 1952 года рождения.

Вечером того же дня загорелся дом в селе Кучурган Раздельнянского района. На пожаре пострадал парень 2001 года рождения – он получил ожоги 50% тела и в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу.

Причины обоих пожаров и нанесенный ими ущерб устанавливаются.