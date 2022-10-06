В Одесской области снова дымится заповедник (фоторепортаж)

В Одесской области случился очередной пожар на территории Дунайского биосферного заповедника в Измаильском районе.

По информации областного управления ГСЧС, информация о задымлении в плавнях на территории заповедника поступила еще днем 5 октября. При этом установить площадь возгорания, равно как и ликвидировать его, не представлялось возможным из-за отсутствия путей подъезда. Площадь участка плавень – 4500 га.

Прибывшие пожарные провели аэроразведку, в результате которой выяснилось, что горели плавни отдельными очагами на площади около 40 га.

В ГСЧС также сообщили, что угрозы распространения огня на населенные пункты не было, и ситуация под контролем как спасателей, так и сотрудников заповедника.

Сегодня утром, 6 октября 2022 года, на территории Дунайского заповедника снова провели аэроразведку. Она показала тление отдельными ячейками (их площадь устанавливается).

Угроза распространения огня на населенные пункты и рисовые чеки отсутствует.

Напомним, утром субботы, 1 октября, многие одесситы ощутили сильный запах гари. Некоторые даже связали его с недавними «прилетами» в области. Тем не менее, в ГСЧС объяснили, что запах, по всей вероятности, связан с пожаром в Дунайском заповеднике.