Пожар в центре и рыбацкий новый год: как прошли выходные в Одессе

В воскресенье горел трехэтажный многоквартирный дом на улице Бунина. А в ночь на субботу вспыхнуло помещение в памятнике архитектуры.

На одесских причалах встретили День рыбака. В Одессе его еще называют рыбацкий новый год.

В субботу желающие могли отпраздновать День шоколада, а в воскресенье – еще и фотографа.