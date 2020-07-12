День фотографа: не улыбаться, не двигаться, не говорить

Фотография настолько плотно вошла в нашу жизнь, что мы стали воспринимать ее как заурядное хобби. И любой владелец мобильного телефона может продемонстрировать свои способности в этом виде творчества. А ведь мало кто задумывается над тем, что искусству фотографии почти две сотни лет и первые фотографы работали совсем не так, как мы представляем это сегодня.

Процесс был долгим и дорогим

Фотография пришла в Украину летом 1839 года – и сразу появилось много желающих запечатлеть себя на фотокарточке. Однако процесс этот в то время был не таким быстрым, как сегодня, – иногда, чтобы получить фотографию, требовалось потратить целый день. Человеку приходилось сидеть молча и совершенно неподвижно не минуту и не две. Например, чтобы сделать фото, в 1826 году человек должен был бы просидеть не двигаясь около восьми часов. Вероятно, поэтому фотографы в то время предпочитали фотографировать интерьеры и улицы, а не живые объекты. После изобретения дагеротипии – фотопроцесса с использованием светочувствительности йодистого серебра, время неподвижности сократилось до 15 минут.

Чтобы модели не так мучительно было ожидать окончания процесса, фотографы использовали удобные кресла с подлокотниками и специальные держатели для головы – копфгалтеры. Это устройство представляло собой длинную тяжелую подставку со специальными креплениями для головы. Голову фиксировали в нужном положении, чтобы ее нельзя было повернуть или опустить и испортить фото.

Фотографии делали редко не только потому что это было нелегко физически. Стоимость фотографий была очень высокой, и в 1850-х годах она иногда приближалась к средней зарплате. Готовую фотографию вплоть до 1920-х годов наклеивали на картонную подложку, а на обороте наносили информацию о фотографе, ателье, месте съемки и ставили дату.

Дети и «спрятанные мамы»

Увидеть улыбку на старых фотографиях невозможно – в то время было принято фотографироваться с каменным выражением лица. Дело в том, что сначала только состоятельные люди могли позволить себе съемку, а улыбка на портрете в их среде считалась очень неприличной. Она была уделом бедноты или детей.

Сделать хорошие фото было непросто. Для этого фотографы снимали студии со стеклянными потолками и использовали фотовспышки. Они представляли собой металлический поддон с длинной ручкой, на который насыпали магний и поджигали его. Кроме того что всегда существовала опасность пожара, в фотостудии постоянно стояла дымка и отвратительно пахло.

Сделать фотографию считалось событием, поэтому в ателье приходили целыми семьями, надевали лучшие наряды. Самым трудным в работе фотографа, вероятно, как и сейчас, была работа с детьми. Она всегда проходила бурно и стоила немало нервов как самому фотографу, так и матери. В то время детей почему-то не принято было снимать вместе с матерью, поэтому ее «прятали» – драпировали какой-то тканью или шторой. Этот жанр так и назывался: «спрятанные мамы». А ребенка в это время отвлекали птичками или зверьками в клетке.

Жуткие подробности фотоискусства

Искусство фотографии открыло множество возможностей для мошенников. Особенно часто фотографию использовали в своем «бизнесе» популярные в то время медиумы, которые выдавали за настоящие изображения призраков. Иногда это были дефекты пленки, а иногда – постановочные фотографии. Отбоя от клиентов, которые хотели получить подобные фото, не было.

Однако доверчивым клиентам предлагали не только призраков. Например, в 1909 году некий медиум барон фон Эрхардт прославился тем, что показал в Риме фото, где был изображен летающий стол. Он просто экспериментировал с красным светом и фотовспышкой, а выглядело все так, словно стол действительно поднялся в воздух. С тех пор Эрхардт стал считаться лучшим медиумом, а фото использовал как рекламу своего «дара».

Впрочем, современному человеку все это покажется невинным развлечением по сравнению с широко распространенным в конце XIX века обычаем. Это «пост мортем» – фотографии людей после смерти. Нам это кажется кощунством, а в то время фотографии были очень дорогими и иногда посмертные снимки были единственными изображениями человека. У фотографов даже существовали специальные приспособления, которые помогали усадить или установить умершего в нужной позе. Этот обычай существовал достаточно долго, и некоторое продолжение этой традиции прослеживается до сих пор.

Полторы сотни лет назад фотографию использовали больше в личных целях, но со временем польза от этого изобретения стала очевидна и в других сферах жизни. Например, культ звезд появился исключительно благодаря фотографии. Кроме того, это искусство дало толчок развитию криминалистики, а также появлению нового вида документов с фото, которые удостоверяли личность человека.

Первая «фотография» – Нерукотворный образ Христа

Покровительницей фотографии считается святая Вероника, день памяти которой отмечается 12 июля. По легенде, когда Христос шел на Голгофу, Вероника напоила его водой и утерла лицо своим платком. Вернувшись домой, она обнаружила, что на ткани запечатлелся лик Иисуса. Этот платок со временем попал в Рим и стал известен как Нерукотворный образ.

Фото: Зеркало недели, Редпост