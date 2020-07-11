Одесса в шоколаде: вкусный гигант и картина с Бендером (фото)

11 июля во всем мире отмечается ну очень вкусно-сладкий праздник — Всемирный день шоколада. И хотя, как недавно мне рассказали в Одесскому музее шоколада, слово «шоколад» переводится дословно как «горькая вода с пеной», сладость празднования этот факт не омрачит.

Одесса «подсела» на шоколад

Шоколад — это не только вкусно, это целая мировая история. У «продукта» даже имеется свой бог — Кетцалькоатль (или Кецалькоатль), и вообще о богатейшей истории шоколада вам тоже поведают (и покажут) в Музее шоколада, а мы с вами пока прикоснемся к теме «Одесса шоколадная», а еще лучше и приятнее уху — «Одесса в шоколаде».

Как подсказывают нам краеведческие одесские сайты, Одесса «подсела» на шоколад практически сразу с момента своего появления. Напиток (шоколад поначалу пили) был не из дешевых.

Но шоколад становился все более популярным и, главное, более доступным — город ведь морской и торговый. Краевед Р.Александров рассказывал, что вскоре улица Гоголя, например, уже благоухала шоколадом, ибо там помещалось представительство знаменитой швейцарской фирмы «Гала Петер».

Впрочем, не заморским шоколадом единым, как говорится… Уже в первом десятилетии позапрошлого века кондитерская фирма «Братья Крахмальниковы» производила роскошные бонбоньерки с шоколадом наряду с другими кондитерским изысками.

В ноябре 1919 года часть семьи Крахмальниковых, опасаясь преследований за свое буржуазное происхождение, бежала за границу, а национализированная фабрика стала носить имя Розы Люксембург. А вот потомки братьев Крахмальниковых не так давно посетили Одессу. Многие из них остаются верны кондитерскому делу.

Многие горожане с ностальгической ноткой воспоминают «ушедший от нас» кондитерский магазин «Золотой ключик» на Дерибасовской, с которого начиналась личная шоколадная история огромного количества одесских мальчишек и девчонок, мы же перенесемся в день сегодняшний.

Шоколадные рекорды города

«Одесса в шоколаде» — тема, к счастью, актуальная и по сей день, причем наполненная новыми веяниями. Ну вот сами посудите. Пару лет назад у памятника Дюку одесситы 1 января благополучно съели «Одесское время». Именно так именовался полутонный шоколадно-прянично-ореховый торт. Представленный перед этим клубнично-шоколадный торт-гигант тоже запомнился надолго многим и многим.

А это шоколадное чудо под названием «Любимый город»! Его нам продемонстрировали в 2016 году. Он попал в Книгу рекордов Украины. Шоколадная скульптура представляла собой кинокамеру, из которой, кадр за кадром, демонстрировались «картинки» из истории Одессы (тоже сделанные из шоколада). Высота скульптуры — 1 метр 43 сантиметра, весило оно десять с половиной килограммов.

А уже на следующий год рекорд «побил» рекорд: изумленным одесситам и гостям города представили шоколадного человека. Этот Гулливер (на самом деле Шоколатье) тоже попал в Книгу рекордов Украины, Еще бы: его рост составлял 2 метра 05 сантиметров. И весь — из разных видов шоколада. Весь, даже шнурки на ботинках! А глобус в руках мастера-шоколатье (или Chokoboy) символизировал тот факт, что практически во всем мире (45-ти странах) люди лакомились нашим одесским шоколадом.

В одесском Музее Утесова можно увидеть еще одно шоколадное чудо. Это пластинка с голосом нашего Ледечки, тоже изготовленная из шоколада.

Вам мало? Тогда вам — на Дерибасовскую, в Музей шоколада. Здесь есть, кажется, все, что связано с «горькой водой с пеной». Вы узнаете, что какао-бобы одно время даже выступали в роли денег. Ну а тема «Одесса в шоколаде» здесь представлена в виде чисто одесских шоколадных картин, шоколадного Оперного театра и многого-многого другого. Улыбнется вам со стены шоколадный товарищ Бендер в одесском дворике, поманит шоколадный «тот самый» 12-й стул, и так далее, далее, далее.

Будьте в шоколаде

Ах, этот вкусный шоколад — черный, молочный, белый. Не только вкусный, но и обладающий многими целебными свойствами:

в нем есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению

темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма

есть даже гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения.

Будьте в шоколаде!

Кстати, недавно во дворе на Молдаванке появилась рыбачка Соня со связкой бычков.