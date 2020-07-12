На одесских причалах встретили рыбацкий новый год (фото, видео)

Сегодня, 12 июля в Украине отмечают день рыбака, в Одессе, его шутливо называют рыбацкий Новый год. И, действительно, все атрибуты Нового года на лицо. Правда, вместо Деда Мороза и Санты – Нептун, а Снегурка переоделась в Русалку.

Наблюдать, а еще лучше участвовать в празднике лучше всего на одном из одесских “причалов”. Только там, где не один десяток лет живут многие поколения одесситов, где курени передаются по наследству, можно еще застать старые одесские традиции.

«Одесская жизнь» (о том, как проходило празднование в 2018 году читайте тут) снова побывала на причале N 122 общественной организации «Отрада» по любительскому лову рыбы (пгт Таирова, «Люстдорф»), чтобы убедиться традиции – живы, и никакой карантин их не повергнет. Конечно, коррективы в празднование внесли, отказавшись от массовых мероприятий – детского праздника и конкурса костюмов, дневной общей ухи и вечерней дискотеки с пенной вечеринкой. Обо всем этом председатель правления Алексей Езерский лишь со вздохом вспоминает.

Но есть вещи, от которых отказаться было нельзя ни при каких обстоятельствах – традиционный турнир по домино, соревнования рыбаков, объезд Нептуном и Русалкой владений, ну и детская радость -– мороженое, также было роздано в качестве утешительного приза всем малышам. Взрослые, правда, также не остались без подарков: победители турнира по домино получили денежные выигрыши, а рыбаки-любители призы в виде ценных рыболовных снастей.

Что касается рыбы, то она есть. Возможно, не в тех объемах, что были когда то, да и рыбаков стало гораздо меньше. Алексей Езерский рассказал, что пятьдесят лет назад местные рыболовы любители ходили за рыбой на деревянных филюгах. Ловили ставриду, кефаль и глось. Старались вернуться пораньше, чтобы первыми успеть на базар. Кто не хотел на базар, мог сдать рыбу прямо на берегу, в приемочную колхоза имени Шмидта. Рядом был причал, куда причаливали небольшие сейнера, с которых можно было всегда купить свежую тюльку. А вот чируса – черноморскую скумбрию последний раз видели тут в мае 1966 года.

Но вернемся в день сегодняшний. Сверху наблюдаем за морем, видим рыбаков на горизонте и темнеющие пятнышки на поверхности – это пришла кефаль, говорят местные. Только сегодня зашла, к празднику.

Фото и видео: Юлия Сущенко