Новости Одессы и Одесской области

Владельца горевшего одесского хостела суд отправил под домашний арест

Владельца горевшего одесского хостела суд отправил под домашний арест

Приморский суд Одессы избрал меру пресечения владельцу хостела Arcadia Apartments на улице Посмитного, где во время пожара 17 января погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Во время судебного заседания прокуратура настаивала на заключении подозреваемого под стражу, однако суд отправил его под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее собственнику гостиницы на Посмитного объявили подозрение. Ему инкриминируют нарушение правил, повлекшее человеческие жертвы (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Пожар в хостеле Arcadia Apartments на улице Посмитного в Одессе произошел 17 января. Огонь, охвативший гостиницу, унес жизни двух человек, еще три человека угорели и попали в больницу.

По данным полиции, в рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения требований пожарной безопасности, выяснилось, что причиной пожара стало возгорание электрооборудования в одной из комнат отеля.

Также следователи установили, что 44-летний владелец хостела длительное время предоставлял гражданам комнаты во временную аренду, не имея на то соответствующего разрешения, и кроме того, проигнорировал требования пожарной безопасности и не обеспечил гостиницу огнетушителями и прочими средствами тушения пожаров, планом эвакуации и эвакуационными выходами.

В итоге во время пожара жильцы не были вовремя оповещены о возгорании и не смогли беспрепятственно покинуть здание.

Владельцу хостела может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить