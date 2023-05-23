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В Одесской области разыскивают двоих детей

В Одесской области разыскивают двоих детей

В Одесской области 11-летний Николай Лисовицкий и 15-летняя Екатерина Полищук 22 мая 2023 года ушли из дома и до сих пор не вернулись. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В Одессе исчезла 15-летняя Полищук Екатерина, которая вчера, 22 мая, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

пропавшая

Была одета: в светлые спортивные штаны, черные кофты и кроссовки. Если у вас есть информация о местонахождении девушки, просим сообщить полицию по номеру 048 779 42 52 или на спецлинию «102».

Отделение полиции №1 Одесского районного управления №2 ГУНП в Одесской области устанавливает местонахождение 11-летнего Николая Лисовицкого.

мальчик

Приметы: рост 140-150 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие. Был одет в черную футболку, спортивные брюки темно-синего цвета, черные кроссовки.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим сообщить в территориальное отделение полиции по телефону 048 779 49 38 или на спецлинию «102».

Напомним, что в деревне Старые Трояны Измаильского района около восьми вечера мать заметила, что исчезла ее шестилетняя дочь, которая имеет расстройства здоровья и не разговаривает. Правоохранители обнаружили ребенка на утро у озера Китай.

Читайте также, как в Одесской области успешно завершились поиски четырехлетнего жителя Подольского района. Пропавшего ребенка разыскивали около пяти часов как полицейские и военные, так и неравнодушные местные жители.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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