Потери российских агрессоров в Украине на 23 марта

Украинские защитники уничтожили за сутки два самолета, один вертолет, 8 танков, 22 бронемашины, 15 артиллерийских орудий, 8 автомобилей и 7 беспилотников российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- более 15 600 военных;
- танков — 517;
- бронированных машин — 1 578;
- артиллерийских систем — 267;
- реактивных систем залпового огня — 80;
- средства ПВО — 47;
- самолетов — 101;
- вертолетов — 124;
- автомобилей — 1008;
- катеров — 3;
- цистерн с горюче-смазочными материалами — 70;
- беспилотных летательных аппаратов — 42;
- машин специальной техники — 15.