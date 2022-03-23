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Потери российских агрессоров в Украине на 23 марта

Потери российских агрессоров в Украине на 23 марта

Украинские защитники уничтожили за сутки два самолета, один вертолет, 8 танков, 22 бронемашины, 15 артиллерийских орудий, 8 автомобилей и 7 беспилотников российских оккупантов.

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По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

  • более 15 600 военных;
  • танков — 517;
  • бронированных машин — 1 578;
  • артиллерийских систем — 267;
  • реактивных систем залпового огня — 80;
  • средства ПВО — 47;
  • самолетов — 101;
  • вертолетов — 124;
  • автомобилей — 1008;
  • катеров — 3;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами — 70;
  • беспилотных летательных аппаратов — 42;
  • машин специальной техники — 15.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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