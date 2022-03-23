Потери российских агрессоров в Украине на 23 марта

28 день войны: что происходит на фронтах? Начались двадцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. ПОДРОБНЕЕ

История одного утра Gepur: вчера – женские платья, а сегодня – теплые вещи для ВСУ Одесский бренд Gepur 10 лет успешно существовал на fashion-рынке и создавал одежду, которую женщины носили по всему миру. Однако утро 24 февраля кардинально изменило все. Еще вчера бренд разрабатывал весеннюю коллекцию платьев, а на следующий день полностью переформатировал свое производство и начал шить термобелье, бафы и балаклавы для ВСУ. ПОДРОБНЕЕ