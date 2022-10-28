Посыпать улицы Одессы солью в условиях войны: будут или нет?

Несмотря на военный действия и подорожание соли одесские улицы предстоящей зимой будут посыпать именно этим минералом.

Об этом стало известно из тендера, условия которого опубликовали в системе Prozorro. КП «Городские дороги» объявило тендер на закупку каменной соли. Объявленная стоимость – 35 миллионов 280 тысяч гривен. За эти деньги коммунальщики планируют приобрести три тысячи тонн соли.

Для сравнения, в 2021 году городские власти приобрели шесть тысяч тонн этого минерала для посыпки улиц.

Причем тогда отмечалось, что закупленной соли хватит только для посыпки центральной части Одессы и основных городских магистралей. Остальные районы города посыпали по старинке – песчано-солевой смесью.

Против скользких улиц она не менее эффективна, чем она только соль. При этом значительно дешевле. Но после использования такой смеси на улицах остается много грязи, а песок забивает ливневую канализацию.

Читайте также: