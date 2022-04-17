Пострадавшие от войны украинские подростки могут получить совет психолога онлайн

«Многим взрослым и подросткам пришлось временно оставить свой дом и жить у родственников или знакомых, или даже у знакомых знакомых. А может, кому-то пришлось под звуки сирены воздушной тревоги ночевать в подвале.

Что бы люди сейчас ни делали, что бы сейчас ни чувствовали – это нормально. Никто никого не учил выживать.

Взрослых, подростков и детей никто не готовил к войне»,