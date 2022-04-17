Пострадавшие от войны украинские подростки могут получить совет психолога онлайн

Подростки, пострадавшие от военных действий, могут бесплатно и конфиденциально проконсультироваться с психологом в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
«Многим взрослым и подросткам пришлось временно оставить свой дом и жить у родственников или знакомых, или даже у знакомых знакомых. А может, кому-то пришлось под звуки сирены воздушной тревоги ночевать в подвале.
Что бы люди сейчас ни делали, что бы сейчас ни чувствовали – это нормально. Никто никого не учил выживать.
Взрослых, подростков и детей никто не готовил к войне»,
– говорится в сообщении.
Те, кому нужна помощь и хочется поговорить, могут обратиться на сайт Teenergizer.
Как получить консультацию?
- Перейти по ссылке;
- Нажать на окошко с диалогом и написать о том, что беспокоит;
- Общение с психологом проходит в формате переписки.
Во время онлайн-консультаций подростки могут получить помощь от профессиональных психологов, а также равных консультантов, студентов психологических факультетов ведущих украинских вузов.
Ранее сообщалось, что одесские психологи оказывают поддержку родителям и детям, которые из-за войны стали вынужденными переселенцами. Также в городе работает Гуманитарный волонтерский центр помощи беженцам.
Фото: preocentr.com.ua