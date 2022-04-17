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Пострадавшие от войны украинские подростки могут получить совет психолога онлайн

Пострадавшие от войны украинские подростки могут получить совет психолога онлайн

Подростки, пострадавшие от военных действий, могут бесплатно и конфиденциально проконсультироваться с психологом в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

«Многим взрослым и подросткам пришлось временно оставить свой дом и жить у родственников или знакомых, или даже у знакомых знакомых. А может, кому-то пришлось под звуки сирены воздушной тревоги ночевать в подвале.

Что бы люди сейчас ни делали, что бы сейчас ни чувствовали – это нормально. Никто никого не учил выживать.

Взрослых, подростков и детей никто не готовил к войне»,

– говорится в сообщении.

Те, кому нужна помощь и хочется поговорить, могут обратиться на сайт Teenergizer.

Как получить консультацию?

  • Перейти по ссылке;
  • Нажать на окошко с диалогом и написать о том, что беспокоит;
  • Общение с психологом проходит в формате переписки.

Во время онлайн-консультаций подростки могут получить помощь от профессиональных психологов, а также равных консультантов, студентов психологических факультетов ведущих украинских вузов.

Ранее сообщалось, что одесские психологи оказывают поддержку родителям и детям, которые из-за войны стали вынужденными переселенцами. Также в городе работает Гуманитарный волонтерский центр помощи беженцам.

Фото: preocentr.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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