Пострадавшие от ракетных ударов по Одесчине могут получить финансовую помощь – куда обращаться?

Пострадавшие в результате ракетных ударов россии по территории Одесской области семьи погибших могут получить одноразовую финансовую помощь.

Порядок предоставления материальной помощи был утвержден сегодня, во вторник, 12 июля 2022 года, на заседании Одесского областного совета.

Для получения помощи нужно написать заявление на имя председателя Одесского облсовета Григория Диденко и подкрепить его документами заявителя.

Согласно принятому решению, размер помощи составит:

в случае гибели одного из членов семьи – 100 тыс. грн ;

; в случае тяжелого ранения человека – 50 тыс. грн ;

; при ранении средней тяжести – 20 тыс. грн.

В случае гибели члена семьи деньги получают его родные, а в случае ранения – сам пострадавший.

Помощь будет предоставляться единовременно. Заявление облсовет должен будет рассмотреть за пять рабочих дней, после этого за два рабочих дня председатель облсовета выдает соответствующее распоряжение.

Для получения материальной помощи к письменному заявлению прилагаются такие документы:

копия паспорта (в случае предоставления копии ID-карты также прилагается справка о регистрации места жительства);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц налогоплательщиков;

согласие заявителя на сбор информации о семье, доходах, собственности и имуществе, необходимое для получения материальной помощи, а также на обработку этих данных в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных»;

копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (в случае наличия);

справка из банка с указанием реквизитов открытого IBAN счета заявителя;

копия документов, подтверждающих родственную связь (в случае обращения о получении материальной помощи в пользу члена семьи);

контактные телефоны, адрес электронной почты.

Если заявление пишется в пользу родственника, то прилагаются копии его документов.

В случае гибели членов семьи в результате полученных травм или ранений прилагается:

копия свидетельства о смерти;

копия первичного медицинского документа, подтверждающего причинно-следственную связь ранения и огневого поражения (обстрела, бомбардировки, минирования, других средств ведения войны);

оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц;

копии документов, подтверждающих родственную связь с погибшим лицом.

Напомним, число жертв ракетного удара по Сергеевке выросло до 22.

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Источник: Суспiльне Одеса