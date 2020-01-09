Посреди проезжей части в Одессе музыкант играл на пианино (видео)

Курьезный случай произошел в районе Газового переулка на Пересыпи.
Там автомобилистам пришлось объезжать стоящее посреди проезжей части пианино.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает dumskaya.net.
За инструментом сидел неизвестный музыкант и играл.
После того, как в сеть просочилось видео, на место выехал наряд патрульной полиции. Однако к тому времени загадочный участник дорожного движения уже исчез.
В то же время оперативники отметили, что в полицию на пианиста никто из водителей не жаловался.
Фото: eg.ru
Видео: dumskaya.net с “Ху…вая Одесса”
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!