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Новости Одессы и Одесской области

Посреди проезжей части в Одессе музыкант играл на пианино (видео)

Посреди проезжей части в Одессе музыкант играл на пианино (видео)

Курьезный случай произошел в районе Газового переулка на Пересыпи.

Там автомобилистам пришлось объезжать стоящее посреди проезжей части пианино.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает dumskaya.net.

За инструментом сидел неизвестный музыкант и играл.

После того, как в сеть просочилось видео, на место выехал наряд патрульной полиции. Однако к тому времени загадочный участник дорожного движения уже исчез.

В то же время оперативники отметили, что в полицию на пианиста никто из водителей не жаловался.

Фото: eg.ru
Видео: dumskaya.net с “Ху…вая Одесса”

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