Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадало два человека. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
В результате удара повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.
Пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины.
Психологи ГСЧС работали с местными жителями.
От ГСЧС привлечено более 83 пожарных и 16 единиц техники.
Вечером 21 апреля российские войска совершили массированную атаку ударными дронами на Одессу. Россияне попали по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы, гражданской инфраструктуре и школам. На месте попадания вспыхнули пожары. Многие квартиры повреждены. В результате удара пострадали 3 человека.
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