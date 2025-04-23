атака 23 апреля
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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадало два человека. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В результате удара повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий.

Пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины. 

Психологи ГСЧС работали с местными жителями.   

От ГСЧС привлечено более 83 пожарных и 16 единиц техники.

Вечером 21 апреля российские войска совершили массированную атаку ударными дронами на Одессу. Россияне попали по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы, гражданской инфраструктуре и школам. На месте попадания вспыхнули пожары. Многие квартиры повреждены. В результате удара пострадали 3 человека.

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