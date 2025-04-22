Воздушную тревогу в городе объявили в 22:13. По сообщениям мониторинговых каналов, «Шахеды», предназначенные для удара по Одессе, как обычно, были запущены с территории временно оккупированного Крыма.
В этот раз сообщалось примерно о двух десятках дронов. Это немного меньше, чем накануне, но всё равно достаточно, чтобы назвать атаку масштабной бомбардировкой.
Беспилотники некоторое время кружили над морем, собираясь в большую группу, а затем направились в сторону города на большой высоте.
Одесситы услышали стрельбу и взрывы — это начала работать ПВО защитников города.
По состоянию на 23:00 атака продолжается. Жителей города призывают оставаться в безопасных местах, желательно в укрытиях, либо хотя бы в помещениях, отгороженных от улицы двумя стенами (например — в коридоре или в ванной комнате).
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«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией.
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