Армия рф в ночь на 5 июня ударила дронами по Прилукам Черниговской области. Предварительно известно, что россияне применили не менее 6 беспилотников — пострадали дома в жилой застройке.

Из-за атаки погибли 5 человек, среди них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами.

Один из беспилотников попал в жилой дом начальника местной пожарной части. Мужчина в то время вместе с командой ликвидировал последствия очередного удара россиян по своему городу. Погибли все, кто был внутри: жена, дочь — патрульная полицейская — и ее маленький сын.

Также есть информация о 6 раненых — их госпитализировали.

Всего в результате удара уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.

В Одесской области в результате атаки пострадали медицинское учреждение, детский центр и лицей. Раненых и погибших нет. Для удара россияне использовали 25 «шахедов».

По центру Херсона российская армия ночью сбросила четыре управляемых авиабомбы, в результате чего повреждено здание Херсонской ОВА. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и иссечены фасады, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сообщается, что повреждены не менее пяти многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.

Пока известно о двух пострадавших мужчинах, которым 74 и 68 лет.

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Всего в ночь на 5 июня противник атаковал Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Обезврежено 74 вражеских БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Генштаб о ситуации на фронте

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 атаку агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Багатир.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 31 атаку противника. Также захватчик совершил 170 артиллерийских обстрелов, из них два — из реактивных систем залпового огня; нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу.

Потери врага за сутки

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и наземную станцию управления БпЛА врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек.

Также украинские воины обезвредили: