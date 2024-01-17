В Одессе массовые отключения света: более 100 улиц останутся без электричества (адреса)

В среду, 17 января, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому жители более сотни улиц проведут день без электроснабжения.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Бабаджаняна, 28,
- Бреуса, 1-61,
- Кропивницкого, 1-22,
- Хвойная, 15,
- пер. Хвойный, 2-27,
- Багрицкого, 1-10,
- Люстдорфская дор., 8-22,
- пер. Люстдорфская, 8,
- Пишенина, 21-26,
- Скворцова, 2,4,
- Ц.Заводская, 3-17,
- Ефимова, 14-30.
Работы до 19.00
- М.Арнаутская, 90-113,
- Солнечная, 1-41,
- спуск С.Олейника, 6-12,
- Г.Доватора, 1-62,
- П.Мирного, 1-34,
- Улитина, 19-25,
- Ак.Горького, 15 -156,
- Ветеранов Труда, 14-49,
- Житомирская, 1-202,
- Самолетная, 44-52,
- пер. Высокий, 1-7, 11-20,
- Могилевская, 1-22,
- Сельская, 1-37,
- Южная, 27, В.Арнаутская, 1-111,
- Г.Цветаева, 2-34,
- Патриотическая, 1-36,
- Ашхабадская, 1-36,
- Крайняя, 3-88,
- Умова, 1-122,
- Аркаса, 1-54,
- Нескучная, 33-61,
- Рижская, 1-34,
- П.Лещенко, 1-41,
- Карпатская, 1-22,
- Сталепрокатная, 1-418,
- пер. Гагарина, 1-25,
- пр.Гагарина, 1,
- Леонова, 57,
- Бородинская, 1-41,
- В.Сосюры, 1-82,
- Магистральная, 1-62,
- Дальницкая, 19,
- Творческая, 1-27,
- Уманская, 1- 28, 29,31,
- Волоколамская, 39-60,
- Июльская, 1-31,
- Подольская, 2-34,
- Самарская, 1-75,
- Клиновая, 1-60,
- Смоленская, 1-51,
- Бессарабская, 2-6,
- Библиотечная, 1-21,
- Болградская, 2-26,
- Северная, 1-12,
- пер. 2-й Восточный, 1-9,
- Лидерсовский б-р, 19-21,
- пер. 2-й Лермонтовский, 1-7,
- пер. Лермонтовский, 1-13,
- Молодежная, 1-34,
- Полевая, 1-49,
- Урожайная, 3-44,
- Путевая, 4,
- пер.Молодежный, 22-33,
- А.Лазарева, 27-43,
- Преображенская, 65-71,
- Тираспольская, 1-25,
- Базарная, 70,
- Балковская, 69-95,
- пер. Поперечный, 1-17,
- Градоначальническая, 37-49,
- Леонтовича, 8,
- Самолетная, 47,52,
- Творческая, 30-51.
Южный РЭС
Работы до 11.00
- 2-я Линия М.Демченко, 61а,
- Сиреневая, 31-33.
Работы до 17.00
- Ак.Глушко, 30-40,
- Н.Сотни, 79-91,
- Левитана, 123б,
- Г.Швигина, 6-40,
- Геранева, 5-12,
- Контр-адмирала Лунина, 15, 15а,
- Новаторов, 5-17,
- Адмиральский пр-т, 22-42,
- Кропивницкого, 17-38,
- Люстдорфская дор., 17-36.
Работы до 19.00
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Макаренко, 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 2-195,
- пер. 1-й Равенства, 1-197,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дор., 106-129,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Академическая, 1-52,
- Тимирязева, 34-84,
- А. Ахматовой, 1-40,
- Костанди, 14-77,
- Елочная, 2-58,
- пер. 2-3й Украинский, 1-12,
- пер. Новоукраинский, 2-31,
- Баштанная, 2-16,
- Куприна, 7-54,
- Окружная, 29-42,
- пер. 1-2й Академический, 1-21,
- Дачная, 3-30,
- Львовская, 7-52,
- Сумская, 3-69,
- пер. 2-й Дачный, 1-9,
- пер. Львовский, 2-76,
- Гаршина, 8-30,
- Хрустальная, 1,
- пер. Гаршина, 3-22,
- пер. Летний, 5
- пер. Ровный, 1-11,
- Китобойная, 2-92,
- А. Невского, 1-33,
- Педагогическая, 21,
- Тульская, 1-51,
- Черниговская, 1-24,
- пер. 1-2й Китобойный, 1-50,
- пер. Черниговский, 1-8,
- Сиреневая, 30-55,
- Вавилова, 5-78,
- Отважных, 1-50,
- Эстафетная, 3-13,
- Просвещения, 42-55,
- Дружная 1-я линия, 22-57,
- Белорусская, 24, 30,
- пер. Гетманский, 2-10,
- Озерная, 43-46,
- Проектируемая, 1-5,
- Дружная 2-3а линия, 2-51,
- И.Вазовая, 9,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Д.Донского, 1-45,
- Левкоева, 1-7,
- Лядова, 1-25,
- Нем.-Данченко, 10-16,
- Обильная, 1-35,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5,5а,
- Собинова, 15-20,
- Флотская, 4-21,
- пер. . 1-й Обильный, 1-15,
- пер. Флотский, 2-23,
- Архитектурная, 10-14,
- Достоевского, 1-25,
- Кавуновая, 1-18,
- Крымская, 1-3,
- Окружная, 17-42,
- пер. Славы, 1-10,
- пер. Крымский, 1-22,
- пер. 1-4й О. Невского, 1-8,
- Харьковская, 1-20,
- Шишкина, 1-44,
- Юннатов, 1-15,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12,
- Левитана, 19,
- пер. 1-3й Шишкина, 1-20,
- пер. 2-3й Костанди, 2-8,
- пер. Безымянный, 2-12,
- пер. Д. Донского, 2а, 3,
- пер. Ипподромный,
- 10 пер. Молокова, 1-12.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Вишневая, 1-43,
- пер. Вишневый, 2-14,
- пер. Л.Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18-43,
- Хуторская, 15-105,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51,
- пер. Цементный, 1-17,
- Демьянова, 1-13,
- Луцкая, 1-29,
- Яблочная, 1-4,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Геологическая, 9-23,
- Степная, 1-31,
- пров. Хуторской, 1-29,
- Победы, 1-45,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
- Песочная, 10-84.