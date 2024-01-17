Новости Одессы и Одесской области

В Одессе массовые отключения света: более 100 улиц останутся без электричества (адреса)

В Одессе массовые отключения света: более 100 улиц останутся без электричества (адреса)

В среду, 17 января, ДТЭК проводит регламентные ремонтные работы в Одессе, поэтому жители более сотни улиц проведут день без электроснабжения.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Бабаджаняна, 28,
  • Бреуса, 1-61,
  • Кропивницкого, 1-22,
  • Хвойная, 15,
  • пер. Хвойный, 2-27,
  • Багрицкого, 1-10,
  • Люстдорфская дор., 8-22,
  • пер. Люстдорфская, 8,
  • Пишенина, 21-26,
  • Скворцова, 2,4,
  • Ц.Заводская, 3-17,
  • Ефимова, 14-30.

Работы до 19.00

  • М.Арнаутская, 90-113,
  • Солнечная, 1-41,
  • спуск С.Олейника, 6-12,
  • Г.Доватора, 1-62,
  • П.Мирного, 1-34,
  • Улитина, 19-25,
  • Ак.Горького, 15 -156,
  • Ветеранов Труда, 14-49,
  • Житомирская, 1-202,
  • Самолетная, 44-52,
  • пер. Высокий, 1-7, 11-20,
  • Могилевская, 1-22,
  • Сельская, 1-37,
  • Южная, 27, В.Арнаутская, 1-111,
  • Г.Цветаева, 2-34,
  • Патриотическая, 1-36,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Крайняя, 3-88,
  • Умова, 1-122,
  • Аркаса, 1-54,
  • Нескучная, 33-61,
  • Рижская, 1-34,
  • П.Лещенко, 1-41,
  • Карпатская, 1-22,
  • Сталепрокатная, 1-418,
  • пер. Гагарина, 1-25,
  • пр.Гагарина, 1,
  • Леонова, 57,
  • Бородинская, 1-41,
  • В.Сосюры, 1-82,
  • Магистральная, 1-62,
  • Дальницкая, 19,
  • Творческая, 1-27,
  • Уманская, 1- 28, 29,31,
  • Волоколамская, 39-60,
  • Июльская, 1-31,
  • Подольская, 2-34,
  • Самарская, 1-75,
  • Клиновая, 1-60,
  • Смоленская, 1-51,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Болградская, 2-26,
  • Северная, 1-12,
  • пер. 2-й Восточный, 1-9,
  • Лидерсовский б-р, 19-21,
  • пер. 2-й Лермонтовский, 1-7,
  • пер. Лермонтовский, 1-13,
  • Молодежная, 1-34,
  • Полевая, 1-49,
  • Урожайная, 3-44,
  • Путевая, 4,
  • пер.Молодежный, 22-33,
  • А.Лазарева, 27-43,
  • Преображенская, 65-71,
  • Тираспольская, 1-25,
  • Базарная, 70,
  • Балковская, 69-95,
  • пер. Поперечный, 1-17,
  • Градоначальническая, 37-49,
  • Леонтовича, 8,
  • Самолетная, 47,52,
  • Творческая, 30-51.

Южный РЭС

Работы до 11.00

  • 2-я Линия М.Демченко, 61а,
  • Сиреневая, 31-33.

Работы до 17.00

  • Ак.Глушко, 30-40,
  • Н.Сотни, 79-91,
  • Левитана, 123б,
  • Г.Швигина, 6-40,
  • Геранева, 5-12,
  • Контр-адмирала Лунина, 15, 15а,
  • Новаторов, 5-17,
  • Адмиральский пр-т, 22-42,
  • Кропивницкого, 17-38,
  • Люстдорфская дор., 17-36.

Работы до 19.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Макаренко, 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 2-195,
  • пер. 1-й Равенства, 1-197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дор., 106-129,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Академическая, 1-52,
  • Тимирязева, 34-84,
  • А. Ахматовой, 1-40,
  • Костанди, 14-77,
  • Елочная, 2-58,
  • пер. 2-3й Украинский, 1-12,
  • пер. Новоукраинский, 2-31,
  • Баштанная, 2-16,
  • Куприна, 7-54,
  • Окружная, 29-42,
  • пер. 1-2й Академический, 1-21,
  • Дачная, 3-30,
  • Львовская, 7-52,
  • Сумская, 3-69,
  • пер. 2-й Дачный, 1-9,
  • пер. Львовский, 2-76,
  • Гаршина, 8-30,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. Гаршина, 3-22,
  • пер. Летний, 5
  • пер. Ровный, 1-11,
  • Китобойная, 2-92,
  • А. Невского, 1-33,
  • Педагогическая, 21,
  • Тульская, 1-51,
  • Черниговская, 1-24,
  • пер. 1-2й Китобойный, 1-50,
  • пер. Черниговский, 1-8,
  • Сиреневая, 30-55,
  • Вавилова, 5-78,
  • Отважных, 1-50,
  • Эстафетная, 3-13,
  • Просвещения, 42-55,
  • Дружная 1-я линия, 22-57,
  • Белорусская, 24, 30,
  • пер. Гетманский, 2-10,
  • Озерная, 43-46,
  • Проектируемая, 1-5,
  • Дружная 2-3а линия, 2-51,
  • И.Вазовая, 9,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Д.Донского, 1-45,
  • Левкоева, 1-7,
  • Лядова, 1-25,
  • Нем.-Данченко, 10-16,
  • Обильная, 1-35,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Собинова, 15-20,
  • Флотская, 4-21,
  • пер. . 1-й Обильный, 1-15,
  • пер. Флотский, 2-23,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Достоевского, 1-25,
  • Кавуновая, 1-18,
  • Крымская, 1-3,
  • Окружная, 17-42,
  • пер. Славы, 1-10,
  • пер. Крымский, 1-22,
  • пер. 1-4й О. Невского, 1-8,
  • Харьковская, 1-20,
  • Шишкина, 1-44,
  • Юннатов, 1-15,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12,
  • Левитана, 19,
  • пер. 1-3й Шишкина, 1-20,
  • пер. 2-3й Костанди, 2-8,
  • пер. Безымянный, 2-12,
  • пер. Д. Донского, 2а, 3,
  • пер. Ипподромный,
  • 10 пер. Молокова, 1-12.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Вишневая, 1-43,
  • пер. Вишневый, 2-14,
  • пер. Л.Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43,
  • Хуторская, 15-105,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Демьянова, 1-13,
  • Луцкая, 1-29,
  • Яблочная, 1-4,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степная, 1-31,
  • пров. Хуторской, 1-29,
  • Победы, 1-45,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
  • Песочная, 10-84.
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