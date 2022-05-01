После удара по острову Змеиному в море активизировался российский флот (видео)

После нанесения Вооруженными силами Украины очередного удара по позициям рф на острове Змеином в Черном море замечена активизация сил вражеского флота. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Как сообщается противник намеревался осуществить эвакуацию на десантных скоростных катерах типа «Раптор» и пополнить особый состав своих подразделений, остающихся на острове.

Также в ОК «Юг» информируют, что оставшиеся корабли и подводная лодка продолжают нести высокую угрозу ракетного удара как по Одессе и области, так и по другим территориям Украины. В Этой связи в Оперативном командовании призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и избегать массовых скоплений людей.

Как сообщалось ранее, очередной атакой по вражеским объектам на Змеином были разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием.