После российских ударов перестал работать Одесский порт

Из-за проблем с электричеством, вызванных атаками россии на объекты энергетики, остановил работу порт «Одеса». Порты в Южном и Черноморске продолжают работать.

Об этом сообщил руководитель Ассоциации морских портов Украины Алексей Востриков.

— Атака врага на объекты энергетической инфраструктуры полностью обесточили и объекты критической инфраструктуры. Порт Одесса и Южный не имели возможности выполнять грузовые работы, порт Черноморск — частично.

Сегодня благодаря энергетикам, работающим 24/7, энергоснабжение постепенно возобновляется. Также используются альтернативные источники питания. Порт Южный и Черноморск совершают грузовые операции. Порт Одесса, к сожалению, пока нет.

Ситуацию прогнозировать трудно, ведь имеем дело с врагом, для которого не существует принципов. Что касается экспорта, то РФ и до этого его тормозила, создавая проблемы с инспекциями в Босфоре, а отсутствие энергоснабжения конечно будет тормозить еще больше.

Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.

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