Без света в Одесской области остаются 300 тысяч человек

За сутки свет вернули 1 миллиону 200 тысячам жителей Одесской области. Еще 300 тысяч получат его в ближайшее время.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, после российского удара беспилотниками утром 10 декабря в Одесской области полтора миллиона человек остались без света. Но электроэнергия постепенно возвращается в Одессу и громады Одесского района.

Из полутора миллионов жителей, которые были без света вчера, сегодня их число уменьшилось до 300 тысяч абонентов. Завтра также будет значительное улучшение ситуации.

— Думаю, для всех уже очевидно, что враг пытается взять нас измором. Поэтому сейчас мы как никогда должны проявить стойкость. Это тяжелое испытание, но его придется пройти каждому из нас. Оккупанты не оставили нам другого выбора, как не оставили его и тем, чьи города сейчас лежат в руинах. Но у нас есть одесская область и мы должны защитить ее, а не сдавать из-за трудностей, — сказал Марченко.



Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.

При этом власти отмечали, что для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.