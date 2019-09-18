После инцидента с ребенком из многодетной семьи в Одессе уволили руководителя службы по делам детей

С должности сняли начальника службы Ирину Дамаскину.

Об этом депутат горсовета Анна Позднякова написала на ее странице в Facebook.

Причиной стала ситуация, происшедшая 11 сентября в школе №26. Там сотрудники соцслужбы насильно увезли ученицу в приют.

11-летнюю Валерию забрал с уроков чиновник ведомства Андрей Киташевский. И это притом что девочка живет в семье — с отцом и еще четырьмя детьми. Мама несколько лет назад умерла, а малышка была вписана в свидетельство о рождении с ее слов.

Официально девочка находится в статусе сироты, так как главы семейства нет денег на то, чтобы сделать тест ДНК. Однако в целом семья относительно благополучная. А одесситы даже решили помочь отцу девочки и собрать деньги на тест ДНК.

Когда об инциденте стало известно из интернета, неравнодушные горожане тут же возмутились и решили вмешаться. В итоге мэр Одессы распорядился вернуть девочку в семью, службу по делам детей реорганизовать, а начальника уволить.

Фото: odessitua.com