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Новости Одессы и Одесской области

Кричала и просила о помощи: органы опеки с боем забрали девочку из одесской школы

Кричала и просила о помощи: органы опеки с боем забрали девочку из одесской школы

Инцидент произошел в школе №26 из-за того, что у многодетный папа отец не мог подтвердить свое отцовство.

Об этом написала бывшая сотрудница полиции Зоя Мельник на своей странице в Facebook.

Она скрыла имя родителя, но поделилась его историей. По её словам, отец сейчас воспитывает пятерых детей. Мама умерла около двух лет назад, а отец не вписан в свидетельстве о рождении девочки, с которой произошел инцидент.

Два года у семьи не было таких проблем, но три дня назад представитель службы по делам детей зашел в школу, в которой училась девочка, и пытался ее забрать.

«Андрей Аполлинариевич со службы насильно взял девочку на руки, которая без папы не хотела уходить, стала кричать и звать на помощь, ее друзья стали бить и кричать на этого сотрудника службы, брат девочки стал кусать его и хватать», – написала Зоя Мельник.

Папа девочки рассказал, что не может собрать необходимую сумму на тест ДНК и тем самым подтвердить отцовство.

Эта ситуация вызвала бурное негодование в социальных сетях – неравнодушные люди уже даже собрали деньги на тест, который стоит около 21 тыс. грн.

Фото: www.vecernji.hr

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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