Новости Одессы и Одесской области

9 апреля в Одессе выпал град: объявлено штормовое предупреждение (фото, видео)

9 апреля в Одессе выпал град: объявлено штормовое предупреждение (фото, видео)

Днем 9 апреля 2023 года в некоторых районах Одессы неожиданно выпал град. Уже после этого пресс-служба мэрии сообщила о штормовом предупреждении: в городе до конца дня ожидаются дождь и гроза.

В сообщении от 14:54 сказано, что в Одессе и области в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза, которая сохранится до конца дня.

Но еще до того, как было объявлено штормовое предупреждение, в местных телеграм-каналах стали появляться сообщения про град, который выпал в разных районах Одессы и в городе Черноморске.

В сообщениях упоминаются районы Таирова, Приморский и Черемушки. В тоже время в Суворовском района и на поселке Котовского продолжало светить солнце.

град во дворе

А специализированный ресурс THE WEATHER LAB сообщает о конвекционных грозовых зарядах, которые наблюдаются над большей частью одесской области. Конвекционные разряды формируются от того, что воздушные массы достаточно теплые и влажные переносятся восходящим потоком в верхние слои атмосферы. При этом имеющаяся в них влага переходит в твердое агрегатное состояние – льдинки. 

карта непогоды

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Редакция ПРОФИЛЬ

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