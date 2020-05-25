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Новости Одессы и Одесской области

Послабление карантина в учебных заведениях: что разрешат уже с 1 июня

Послабление карантина в учебных заведениях: что разрешат уже с 1 июня

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в отдельном регионе принимает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает МОЗ Украины.

В регионах, в которых будет осуществляться ослабление карантина, с 1 июня разрешается:

– заниматься в группах не более 10 человек в учебных заведениях,

– проводить профессионально-практическую подготовку и государственную квалификационную аттестацию в учебных заведения профтеха, подготовительные мероприятия к практической подготовке на производстве,

– проводить лабораторные работы и тренажерные занятия,

– проводить аттестации соискателей высшего образования и соответствующие подготовительные мероприятия,

– получать документы о профессиональном (профессионально-техническом) и высшем образовании,

– участвовать в образовательном процессе  взрослых,

– участвовать в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях.

Окончательная дата разрешения этих процессов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. Рекомендации для учебных заведений по работе в условиях карантина, в частности для проведения ВНО и работы детсадов, будут опубликованы на официальных ресурсах МОН и МОЗ после того, как их подпишет главный санитарный врач Украины.

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