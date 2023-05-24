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Посетителей одесского клуба «Дивослово» ждет приятный сюрприз

Посетителей одесского клуба «Дивослово» ждет приятный сюрприз

Недавно в спальном микрорайоне Одессы, по улице Филатова, 1, открылся языково-литературный клуб «Дивослово», где постоянные посетители читального зала Одесской национальной научной библиотеки (ОННБ) приобщились к изучению и повышению собственного уровня украинского языка.

А сегодня, 24 мая 2023 года, клуб посетит многолетний партнер ОННБ и основательница культурного центра в Одессе «Украинский дом» Наталья Чайчук и вручит участникам клуба поощрительные подарки.

Об этом сообщает пресс-служба ОННБ.

Сегодняшнее занятие в языково-литературном клубе «Пророчество поэзии Кобзаря» будет посвящено перезахоронению Тараса Шевченко на родной украинской земле в Каневе 22 мая 1861 года.

Заседания клуба «Дивослово» проходят в читальном зале Одесской научной национальной библиотеки по адресу: ул. Академика Филатова, 1 каждую среду. Начало – в 14:00.

Телефон для справок: 765-49-55.

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Фото с сайта ОННБ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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