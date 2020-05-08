Порноскандал в одесском онкодиспансере: полиция закрыла уголовное дело

В ноябре 2019 года в одесском онкодиспансере произошел неприятный инцидент, вызвавший общественный резонанс.

Тогда на интернет-сайте с откровенными видео нашли записи с камер кабинета гинекологического УЗИ.

Об этом заявила клиентка, обратившись с заявлением к правоохранителям. При этом на том же ресурсе был размещен ряд записей с участием других посетительниц кабинета за год.

Предварительно было установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая якобы фиксировала процедуру УЗИ. Предполагалось, что после этого видеоматериалы размещали на порноресурсах.

Открыли производство по факту изготовления и сбыта порнографии, началось расследование, была собрана доказательная база. Опрашивали подозреваемых.

А недавно выяснилось, что дело закрыли.

Об этом со ссылкой на источник в облпрокуратуре сообщает УНИАН.

Экспертиза, по данным источника, установила, что видео, попавшее в сеть, не носит порнографический характер. Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В свою очередь, Киевский райсуд Одессы снял арест с изъятого во время следственных действий имущества. Так, владельцам, у которых изъяли вещи в качестве улик, вернули их обратно.

Речь идет о мобильных телефонах, ноутбуке, устройствах со скрытой камерой, а также звукоподавляющем приспособлении.

Было установлено, что всю эту технику не использовали с целью совершения правонарушения.

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Фото: Медицинский центр “Медиус”

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