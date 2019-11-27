У гинеколога в одесской больнице тайно снимали на видео пациенток: руководство уже в курсе

Там в кабинете гинеколога за пациентками шпионила скрытая камера.

Когда женщины приходили на УЗИ, их тайно снимали. Полученные таким способом видеоматериалы через интернет продавали за границу.

Уже там отснятое обрабатывали и выкладывали в виде роликов на порносайты.

Об этом стало известно из сведений Киевского районного суда Одессы, опубликованных в Едином госреестре судебных решений.

Одна из пациенток как-то случайно увидела фильм для взрослых с ее участием на сайте с откровенными видео и сообщила в полицию.

После этого правоохранители обыскали кабинет врача и нашли там камеру. Также обыск провели у причастного к монтажу и распространению видео сотрудника интернет-провайдера. В его квартире и машине обнаружили флэшки, а также жесткие диски с запретным видео.

Как выяснили правоохранители, съемка продолжалась с начала 2018 до апреля 2019 года.

Против организаторов незаконного промысла возбудили уголовное дело. Им грозит наказание за изготовление и распространение материалов порнографического содержания. Следствие продолжается, судьбу злоумышленников решит суд.

Как отметил в facebook главврач онкодиспансера Олег Лукьянчук, инцидент произошел на территории, которую арендуют частники. По его словам, руководство больницы не в праве контролировать владельцев арендованных площадей и вмешиваться в их деятельность. Как подчеркнул Олег Лукьянчук, с арендаторами после случившегося разорвут договор.

“Врач, о котором пишут, сотрудником диспансера не являлся, его кабинет тоже не имеет никакого отношения к нашему медучреждению, – рассказал он. – В свою очередь, руководство диспансера окажет всю административную и правовую помощь органам досудебного расследования в установлении истины по этому делу”.

Фото: moskva.glavny.tv

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