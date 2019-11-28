Скандал в одесском онкодиспансере: пациенток для “взрослых фильмов” снимали у врача высшей категории

На днях в Одессе прогремел скандал, в эпицентре которого оказался областной онкодиспансер.

На его территории в кабинете УЗИ снимали на видео пациенток. Съемку осуществляли тайно, без ведома женщин.

После этого видеоматериалы продавали за границу для создания порнофильмов. И так продолжалось целый год.

В диспансере сразу после распространения информации о случившемся открестились от причастного к инциденту медика. Там говорят: все, что их связывает, – это договор об аренде помещений в больнице.

Позже происшедшее официально прокомментировали главврач диспансера Олег Лукьянчук и юрист Александр Саинчин. Об этом сообщает pushkinska.net.

По их словам, кабинет, где снимали на скрытую камеру пациенток, арендовал для частной практики врач высшей категории Вячеслав Триполко.

Триполко окончил Запорожский государственный медуниверситет. А помимо онкодиспасера, еще организовал ультразвуковую диагностику в городской больнице №1 и в частной клинике “ОН клиник”.

За врача в диспансере поручился облсовет, который еще в 2010 году дал ему добро на аренду “с целью проведения хозяйственной деятельности по медицинской практике”. За съемный кабинет, площадью 18,9 кв.метров, тот платил около 7,4 тысяч гривен в месяц.

– Мы думаем, что при составлении договора аренды облсовет потребовал у врача пакет документов, в частности, диплом, медицинскую книжку и отчет о том, чем он там будет заниматься, – отметил юрист онкодиспасера Александр Саинчин.

В едином госреестре Триполко зарегистрирован как предприниматель – физлицо. В свою очередь, правозащитник говорит, что в диспансере не имеют права контролировать частную деятельность по закону. Им не предоставили ни медицинской карты, ни трудовой книжки, ни графика, по которому работал Вячеслав Триполко.

В последний раз с медиком продлевали договор в 2017 году. Теперь будут настаивать, чтобы и вовсе его разорвать.

– То, что произошло, – это ужас. Это нарушение прав человека, – отметил главврач онкодиспасера Олег Лукьянчук. – Сначала я даже подумал, что это чья-то злая шутка. В голове не укладывается, как до такого можно было додуматься. А из-за одного частника упала тень на все наше медучреждение. Мы приложим все усилия, чтобы с ним разорвали договор.

Как отметил Олег Лукьянчук, в диспансере будут настаивать на том, чтобы руководство допустили к контролю над арендаторами, занимающимися у них частной практикой. Пока, помимо Триполко, в больнице снимают помещения еще 34 частных лица.

Фото: pushkinska.net

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