Популярная авиакомпания приостановила продажу билетов из Одессы в Европу

Авиакомпания Ryanair объявила об отмене продажи билетов на май-июнь.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Бронь билетов в европейские страны доступна только начиная с июля.
Все рейсы, запланированные на май и июнь, пока отменены.
Это связано с тем, что многие страны Европы не решаются открывать в ближайшие два месяца границы из-за эпидемии.
Заказавшим билеты вернут деньги. Также можно изменить даты вылета или выбрать другое – открытое направление.
Для этого нужно проследовать инструкции, которую авиакомпания отправит на почту или по смс.
Фото: Fluege.de