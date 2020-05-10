Популярная авиакомпания приостановила продажу билетов из Одессы в Европу

Авиакомпания Ryanair объявила об отмене продажи билетов на май-июнь.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Бронь билетов в европейские страны доступна только начиная с июля.

Все рейсы, запланированные на май и июнь, пока отменены.

Это связано с тем, что многие страны Европы не решаются открывать в ближайшие два месяца границы из-за эпидемии.

Заказавшим билеты вернут деньги. Также можно изменить даты вылета или выбрать другое – открытое направление.

Для этого нужно проследовать инструкции, которую авиакомпания отправит на почту или по смс.

Фото: Fluege.de

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